Hallan un cadáver oculto en un solar en obras en Canarias

El hallazgo de un cadáver en avanzada descomposición ha sacudido la tranquilidad de la mañana de este miércoles en el barrio de Jinámar, en el municipio de Telde, Gran Canaria. Pasadas las 9:30 horas, un grupo de trabajadores que realizaba labores de movimiento de tierras en un descampado localizó lo que parecía ser un cráneo enterrado que correspondía a un esqueleto humano, oculto bajo la superficie del terreno destinado a una nueva construcción.
La sorpresa inicial de los operarios se convirtió rápidamente en horror al confirmar que los restos óseos, pertenecían a un esqueleto que habría permanecido en el lugar durante un tiempo aún por determinar. Inmediatamente, la dirección de la obra procedió a detener toda actividad y dio aviso urgente a las autoridades.
El hallazgo moviliza a la policía Científica
Tras recibir la alerta, varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato hasta el solar. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la veracidad del hallazgo y procedieron a acordonar la zona del descampado para preservar cualquier prueba biológica o indiciaria que pudiera encontrarse en el entorno de los restos.
Efectivos de la policía Científica han asumido la inspección del terreno. Los primeros informes confirman que el esqueleto fue detectado los operarios se encontraban excavando el terreno, dejando al descubierto parte de la estructura ósea humana.
Se ha procedido al levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Expertos forenses serán los encargados de realizar las pruebas de ADN y estudios osteológicos para intentar identificar a la persona y las causas de la muerte.