La bailaora Irene Olvera trae al lagunero Teatro Leal ‘Flamenco entre dos tierras’

La bailaora Irene Olvera llega este domingo (19:00 horas) al escenario del Teatro Leal de La Laguna para presentar su espectáculo Flamenco entre dos tierras, una propuesta llena de emoción, técnica y poder escénico que se enmarca en el programa de la Feria de Abril de Tenerife, con el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna.
A pesar de su juventud, la artista granadina cuenta con una sólida trayectoria internacional y una formación y presencia escénica que la ha elevado como una de las figuras emergentes del flamenco en los teatros europeos.
En el Leal estará acompañada por un elenco de enorme nivel, con Abraham Campos y Fernando Rey al cante, y Rubén Campos a la guitarra. Además, contará con la colaboración del Grupo Flamenco Estefanía Luque, formado por Estefanía Luque, Sara Gómez, Alexia Expósito, Natalia Tadeo, Ana Mederos y Cintia Díaz-Espino.
Irene Olvera empezó a bailar a los ocho años y posteriormente se formó junto a referentes del género, como Antonio Canales, Manuel Fernández Montoya, Farruquito; Iván Vargas y Antonio Fernández Montoya, entre otros.