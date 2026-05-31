cultura

La directora de cine, televisión y teatro Josefina Molina fallece a los 89 años

Distinguida con el Goya de Honor en 2012, fue una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección
Josefina Molina. / Marta Fernández (EP)
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La cineasta Josefina Molina, Goya de Honor 2012, falleció en Madrid este sábado a los 89 años de edad. La Academia de Cine puso ayer de relieve que la cordobesa fue “una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada”.

Directora de cine y teatro, guionista, realizadora de televisión y novelista, se valió “de todos los medios que le fueron posibles” para contar las historias que narra en sus obras, “luchando siempre por ser fiel a su mirada”.

Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Tras trabajos como ayudante de realización, su salto al cine llega en 1973 con la adaptación de Vera, un cuento cruel, protagonizada por Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.

No obstante, su trabajo más destacado no llegó hasta 1981 con Función de noche, un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental, donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta mantienen una “descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio”. También dirigió la serie Teresa de Jesús (1984).

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas