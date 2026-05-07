La sala sinfónica del Auditorio de Tenerife pasa a denominarse María Orán

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles el expediente relativo a la denominación de la actual Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife como Sala Sinfónica María Orán, a propuesta del Consejo de Administración del Auditorio de Tenerife y con el aval de la Dirección Insular de Cultura.
Esta decisión supone un reconocimiento institucional a la figura de María Orán (Santa Cruz de Tenerife, 1943-2018), una de las grandes sopranos españolas del siglo XX y referente indiscutible de la cultura insular. La dedicación se realiza a título honorífico.
El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, destaca la relevancia de este acuerdo señalando que “con esta denominación, el Cabildo rinde homenaje a una artista excepcional que llevó el nombre de Tenerife a los principales escenarios internacionales y que, además, dedicó una parte fundamental de su vida a la enseñanza y al impulso del talento musical” en la Isla.
“María Orán no solo fue una gran intérprete -añade-, sino también una maestra comprometida que contribuyó decisivamente a la formación de nuevas generaciones de cantantes. Su legado sigue vivo en la cultura musical de Tenerife, y esta iniciativa busca perpetuar su memoria en uno de los espacios más emblemáticos de la Isla”.
Formada inicialmente en el conservatorio tinerfeño, María Orán desarrolló una destacada carrera internacional, actuando junto a prestigiosas orquestas y en reconocidos escenarios de todo el mundo. Posteriormente, regresó a Tenerife, donde ejerció como catedrática de Canto en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de la lírica en el Archipiélago.
A lo largo de su trayectoria, fue distinguida con importantes reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife en 1994. Además, su nombre permanece vinculado al impulso de la música en la Isla a través del Premio de Música de la Fundación CajaCanarias.