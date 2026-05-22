La Salita aborda una reflexión sobre la ley trans con la obra ‘Dysphoria’

La Salita, el programa de teatro del Auditorio de Tenerife, ofrece tres funciones de Dysphoria, de Histrión Teatro, un monólogo que pone el foco en la ley trans, el fraude de género y la lucha por la no vulneración ética de esta norma. Las sesiones son este viernes y el sábado (19.30 horas), con las entradas ya agotadas, y también el domingo (12.00). Tras el primer pase habrá un coloquio moderado por alumnado de la Escuela de Actores de Canarias.
Escrita y dirigida por María Goiricelaya para Histrión Teatro, Dysphoria es un trabajo que reta a cuestionar los paradigmas y a pensar en cómo opera la justicia en un mundo construido para que los derechos y libertades no sean iguales para todos.
La obra comienza con la protagonista en shock porque su hija de 16 años le confiesa que no es una chica; sino un chico. La terapia, los grupos de sensibilización… Nada es suficiente para aceptar el hecho de que su hija ya no será más su hija y la negación, la resistencia y la frustración se abren paso desde el dolor que provoca el cambio. Pero todo gira cuando la policía llega a casa acusando a su ahora hijo de abuso sexual.
Este hecho empuja a la protagonista a una frenética carrera para intentar comprender a su hijo y protegerle frente a todo aquello que quiere arrinconarle, destruirle y robarle su identidad y sus derechos. Todos los personajes están encarnados por Gema Matarranz.
Las entradas para el domingo, a ocho euros, cinco para menores de 30 años, se pueden adquirir en www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla (de 10.00 a 17.00 horas, de lunes a viernes, y de 10.00 a 14.00, el sábado) y de forma telefónica en el número 902 317 327.