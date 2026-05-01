La Librería del Cabildo se reabre en Santa Cruz de Tenerife tras 6 años

La Librería del Cabildo, que gestiona en la capital tinerfeña la Consejería de Cultura, Museos y Deportes de la Corporación insular a través de la empresa pública Ideco, abrió en la tarde de este jueves sus puertas tras permanecer cerrada durante más de seis años, “recuperando de esta manera uno de los espacios culturales más singulares de Tenerife”, destacaron desde la institución.
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, que estuvieron presentes en el acto junto a un nutrido grupo de escritores tinerfeños, representantes del sector editorial y del mundo cultural de las Islas, señalaron que “la Librería del Cabildo es una pieza esencial de las diferentes líneas de trabajo que se desarrollan en el sector, apoyando a las empresas a través de subvenciones a Greca (Gremio de Industrias Editoriales de Canarias) y a Aprolite (Asociación Provincial de Empresarios del Comercio del Libro de Santa Cruz de Tenerife), así como por medio de las ayudas a la edición de libros.
De igual modo, los representantes institucionales aludieron al respaldo del Cabildo en dicho ámbito centrado en los “creadores, mediante proyectos que generan nuevos escritores y facilitan su contacto con los lectores. Una vertiente, la del fomento de la lectura, que, según expusieron desde la Corporación insular, se manifiesta a través del apoyo a las bibliotecas municipales y los clubes de lectura, “y, en conjunto -apostillaron-, a la presencia recuperada en las ferias del libro”.
Todas estas acciones, indicaron los responsables insulares, “acompañan la creación de la Casa Museo de la Literatura y los Escritores en la Casa Estévanez-Borges, y el nuevo premio de literatura del Cabildo de Tenerife, Nicolás Estévanez”.
UN AMPLIO Y DIVERSO CATÁLOGO DE OBRAS
“Queremos consolidar este espacio como un punto de referencia para la difusión del patrimonio cultural canario -insistieron Lope Afonso y José Carlos Acha-, por medio de un amplio catálogo que abarca desde la historia y la literatura hasta la ciencia, las tradiciones y el pensamiento contemporáneo” surgido en el Archipiélago.
El protagonista en la reapertura de la Librería del Cabildo es el escritor tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa Rial, cuya obra va a estar presente en el escaparate del renovado espacio de la capital tinerfeña durante todo el mes de mayo.
Por otra parte, la Librería del Cabildo estrenará la primera de las actividades de su programación el próximo miércoles, 6 de mayo, con un taller literario que va a impartir Víctor Conde. La actividad se desarrollará durante todos los miércoles del mes en horario de 18.00 a 20.00 horas. Las personas interesadas en asistir a este primer taller, que es de carácter gratuito, deben inscribirse previamente por medio del correo electrónico info@libreriadelcabildo.net, hasta que se complete el aforo.
La agenda cultural del centro se inicia el miércoles 6 de mayo con un taller literario que impartirá Víctor Conde
Los participantes recibirán formación sobre diferentes aspectos literarios, como los géneros, los fundamentos de la escritura, cómo se escriben los diálogos en el cuento y en la novela, cómo se crea un personaje o los entresijos del mundo editorial, entre otras cuestiones.
Ubicada junto al Teatro Baudet de Santa Cruz de Tenerife, en la Avenida Islas Canarias, número 4, la Librería del Cabildo se puede visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a miércoles; los jueves y viernes cerrará a las 19.00 horas, para dar paso a la programación de actividades culturales. El horario de apertura al público los sábados será de 10.00 a 13.00 horas.