6 años después: la Librería del Cabildo de Tenerife ya tiene fecha de reapertura y estos serán sus horarios

La Librería del Cabildo de Tenerife, gestionada a través de la empresa pública Ideco, retomará oficialmente su actividad el próximo 30 de abril. El emblemático centro, especializado exclusivamente en publicaciones vinculadas al archipiélago, volverá a dar servicio tras haber permanecido cerrado durante más de seis años, recuperando así un espacio cultural clave ubicado junto al Teatro Baudet, en Santa Cruz de Tenerife.
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, visitaron las instalaciones este miércoles para supervisar los últimos preparativos antes de la inauguración.
Durante el encuentro, los responsables destacaron que la reapertura supone recuperar una herramienta estratégica para el sector editorial del archipiélago y un punto de encuentro para la identidad canaria a través de las letras.
El catálogo de la librería ha sido diseñado para abarcar múltiples disciplinas, desde la historia y la literatura hasta la ciencia, las tradiciones y el pensamiento contemporáneo de las Islas.
Un nuevo modelo: cultura más allá de la venta
En esta nueva etapa, el centro renace con la vocación de ser algo más que un punto de venta. El espacio reforzará su papel como lugar de encuentro cultural, incorporando una programación estable de actividades que complementarán la oferta bibliográfica. Estos eventos se darán a conocer de forma detallada próximamente, una vez se consolide el funcionamiento diario del establecimiento.
El objetivo del área de Cultura y Museos es facilitar el acceso a obras de producción local que han tenido dificultades de distribución durante los años en los que la librería permaneció inactiva.
Horarios confirmados de apertura
El centro ha establecido un calendario de apertura diseñado para facilitar la asistencia de la ciudadanía en distintas franjas horarias:
- Lunes a miércoles: De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
- Jueves y viernes: De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas (el cierre se adelanta para las actividades culturales).
- Sábados: De 10:00 a 13:00 horas.
Con esta reapertura, Tenerife recupera uno de sus espacios bibliográficos más singulares, poniendo nuevamente en valor la producción editorial propia de las siete islas.