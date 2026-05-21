cultura

Luis Morera conversa con Anelio Rodríguez sobre su trayectoria vital y artística

Al coloquio en Santa Cruz de La Palma de la Fundación CajaCanarias se suma este jueves en Tenerife el espectáculo de Facu Díaz y Miguel Maldonado, con las entradas agotadas
Luis Morera expone ‘Ach Guañac. Geografías del vínculo’ en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma. / DA
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La Fundación CajaCanarias organiza hoy jueves (19.00 horas) la charla-coloquio Identidad, con motivo de la exposición Ach Guañac. Geografías del vínculo, de Luis Morera. El artista estará acompañado por el escritor y profesor Anelio Rodríguez para repasar su trayectoria vital y creativa. El acto, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, es de entrada libre hasta completar el aforo.

PANORÁMICA

La conversación abordará los años de infancia, adolescencia y juventud, explorando el entorno familiar que marcó su carácter y su sensibilidad artística. El relato avanzará hacia sus primeros pasos en la música y el nacimiento de Taburiente, el grupo musical que se convirtió en referente de la música canaria durante décadas.

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Luis Morera también hablará de su salto a las artes visuales, que lo llevó a explorar nuevos lenguajes, sus intervenciones en el espacio público y, finalmente, su obra pictórica más reciente, en la que confluyen toda una vida de experiencias, búsquedas e inquietudes.

La agenda de CajaCanarias también contempla hoy (20.00 horas), pero en su espacio de Santa Cruz de Tenerife, el espectáculo Quieto todo el mundo, de Facu Díaz y Miguel Maldonado, dentro de la programación del ciclo Primavera en la Fundación.

Con las entradas agotadas desde hace meses, Facu Díaz y Miguel Maldonado proceden a despedazar las noticias en este show semanal dirigido a su consumo en plataformas digitales, pero que ya se ha convertido en digno de presenciarlo en directo. Quieto todo el mundo ha salido a rodar por el país por primera vez con ánimo de informar y entretener, pero, sobre todo, con ánimo de lucro.

El espacio cultural de la capital tinerfeña alberga también la segunda sesión de ‘Micro Abierto’

‘SOMBRAS Y POEMAS’, DE JAUME PLENSA

De igual modo, y también en la capital tinerfeña, la Fundación CajaCanarias, dentro de la programación paralela a la muestra Sombras y Poemas, de Jaume Plensa, celebra esta tarde (de 17.00 a 19.00 horas) la segunda sesión de su Micro Abierto, un espacio dedicado a la lectura en vivo y en compañía dentro del espacio expositivo.

La entrada es libre hasta completar el aforo y las personas interesadas en participar deben inscribirse en la web www.cajacanarias.com. Con Micro Abierto, los amantes de la expresión artística pueden participar en una experiencia cultural y social en la que arte, poesía y comunidad se conjugan para generar la atmósfera ideal que acogerá a cualquiera que quiera compartir su creación.

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