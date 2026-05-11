Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visita Tenerife: “Mi plato favorito es papas, costillas y piña con mojo verde y escaldón”

El Ayuntamiento de Santa Cruz recibió en la mañana de hoy a la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, representante de México, en un encuentro institucional celebrado en el consistorio capitalino. La reina internacional estuvo acompañada por Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, y Elisa García, Reina de las Fiestas de Mayo 2026.
La recepción estuvo presidida por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, en representación del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien dio la bienvenida a la Miss Universo y destacó la importancia de este tipo de encuentros “para seguir estrechando lazos culturales y promocionando Santa Cruz como una ciudad abierta, referente en cultura, tradiciones y proyección internacional”.
Durante el encuentro, Fátima Bosch compartió cómo está viviendo su reinado y explicó cómo han sido estos meses recorriendo diferentes países del mundo desde que fue proclamada Miss Universo. La mexicana habló además de lo que ha supuesto para ella alcanzar este título y de los referentes que la han inspirado a lo largo de su trayectoria.
En un ambiente cercano y distendido, Javier Caraballero y Fátima Bosch recordaron a Ximena Navarrete, Miss Universo 2010 y también mexicana, a quien ambos señalaron como una de sus grandes favoritas dentro de la historia del certamen.
La visita sirvió también para intercambiar impresiones sobre las tradiciones canarias, los lugares emblemáticos que la reina podrá descubrir durante su estancia en Tenerife y la gastronomía típica de las Islas. En este sentido, el concejal confesó que uno de sus platos favoritos es “papas, costillas y piña con mojo verde y escaldón”, aprovechando la ocasión para explicarle a la representante mexicana la tradición y elaboración del gofio, uno de los productos más representativos de la gastronomía canaria.
Como recuerdo de su visita institucional a la capital tinerfeña, Javier Caraballero hizo entrega a Fátima Bosch de un detalle en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: unas tradicionales argollas canarias. El encuentro concluyó con una fotografía de familia entre las representantes festivas y el concejal de Fiestas en la galería principal de la sede municipal.