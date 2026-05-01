Muere José Antonio Pardellas, figura clave en la radio y la televisión de Canarias

El periodista José Antonio Pardellas, exdirector de Radio Nacional de España (RNE) en Canarias, falleció ayer en Tenerife a la edad de 88 años. Premio Ondas en 1978 y Premio Canarias de Comunicación en 2010, Pardellas fue una voz de referencia en la radio y la televisión gestada en el Archipiélago. En 2017, la Fundación DIARIO DE AVISOS le hizo entrega del Premio Taburiente y dos años más tarde, en 2019, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife le otorgó el Premio Patricio Estévanez, en reconocimiento a su trayectoria profesional, a quien creó en RNE la expresión una hora menos en Canarias, que con el tiempo, y hasta hoy, adoptaron los medios de comunicación peninsulares.
“Se nos va un periodista maestro de periodistas. José Antonio Pardellas, Premio Canarias de Comunicación 2010, fue una voz inconfundible de las ondas radiofónicas desde las que instauró la coletilla tan famosa de una hora menos en Canarias. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de profesión”, escribía ayer en las redes sociales el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
“Apenado por el fallecimiento de José Antonio Pardellas”, señaló igualmente en un mensaje en las redes Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y expresidente del Ejecutivo autonómico. “Figura fundamental de la comunicación en Canarias -añadió-, deja un legado de profesionalidad intachable. Nuestras islas pierden un referente, en estos tiempos en los que hay que reivindicar el periodismo como uno de los pilares de la democracia. Mi más sentido pésame a su hijo, que recoge el testigo de su padre, y al resto de la familia y amigos. Descanse en paz”.
La Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT) también expresó su dolor por esta pérdida y trasladó sus condolencias a la esposa de José Antonio Pardellas, Loli Socas, y sus hijos, Juan Manuel (periodista, editor y empresario de comunicación) y José Felipe (técnico de radio).
José Antonio Pardellas Casas nació en Vigo (Pontevedra) en 1938. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna (ULL) y máster en Dirección de Empresas Audiovisuales por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su actividad profesional en 1958 en Radio Juventud de Canarias, junto a recordados profesionales como César Fernández Trujillo, Paco Padrón, Maite Acarreta, Genoveva del Castillo y Diego García Soto.
Ejerció como locutor y guionista hasta 1964, cuando obtuvo por oposición un puesto en Radio Nacional de España, desarrollando labores de locutor, redactor de noticias, director y presentador de programas.
LOCUTOR Y PRESENTADOR
Fue el primer locutor-presentador de televisión en Canarias, en Tenerife, actividad que desempeñó entre 1964 y 1978, tanto del informativo Telecanarias como de las transmisiones exteriores (carnavales, entrevistas, reportajes…), que simultaneaba con su trayectoria profesional en Radio Nacional. En 1981 fue nombrado director regional de RNE, trabajo que desarrolló hasta 1994.
A su cargo tuvo la labor de fusionar en las Islas Radio Nacional y Radio Cadena Española, proceso que la Dirección General de RTVE le encargó que culminase en el resto de España (1992), nombrándolo, para ello, director de la Red de Emisoras Territoriales, con sede en Prado del Rey, en Madrid.
Presentó desde las Islas y para toda España programas como Españoles en la Mar (también para todo el mundo a través de Radio Exterior de España), Revista de Historia, en Radio 3, y Canarias a propósito del V Centenario (Premiado por la Marina Mercante de España). También desde el Archipiélago, junto a figuras tan destacadas como Eduardo Sotillos, Luis del Olmo, Carlos Tena y Pepe Ferrer, entre otras personalidades, desarrolló programas de difusión en todo el país, como Para vosotros, jóvenes, Circuito Nocturno, Tardes de verano y Protagonistas.
Fue consejero delegado de Canarias de Radio y Comunicación y director de Radio Isla Tenerife. En esa emisora local tuvo a su cargo la entrevista diaria A golpe de teléfono, por donde pasaron las más destacadas personalidades de la política, la ciencia, la cultura y la sociedad del Archipiélago.
LAS TERTULIAS
Durante varios años ejerció como tertuliano habitual en el programa Tajaraste, de Radio Club Tenerife (Cadena SER), con Gilberto Alemán y Carmelo Rivero, conducido por Puchi Méndez, y en la tertulia Desayunos del Mencey, de Teide Radio, emisora de DIARIO DE AVISOS, en el que también compartió los micrófonos con Leopoldo Fernández, entre otros programas y tertulias de diferentes emisoras y cadenas de radio de ámbito insular y regional.
Desde 2008 era miembro de la Academia Española de las Ciencias de la Radio, junto a conocidos nombres como Luis María Anson, Luis del Olmo, Jesús Quintero, Juan Manuel Gonzalo, Ángel Faus y otros destacados profesionales de la radio en España. Asimismo, fue autor de los libros Oh, la Radio! (Ediciones Idea, 2009), sobre historias y vivencias profesionales de la radio en las Islas, y Hermana Radio (Canarias3puntocero, 2018), un volumen en el que recopila entrevistas a los personajes más populares de la radio en Canarias.