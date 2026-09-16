Air Serbia estrena ruta directa que conecta Tenerife y Belgrado

La aerolínea Air Serbia ha inaugurado su primera ruta directa entre Belgrado y Tenerife, una conexión que contará con dos frecuencias semanales. Con la incorporación de esta nueva línea con el Archipiélago, la compañía aérea estatal suma ya siete destinos regulares en España para reforzar la captación de turismo internacional en la Isla.
Las operaciones entre ambas ciudades cuentan con salidas desde la capital serbia los martes y sábados, mientras que los vuelos de regreso desde el aeropuerto tinerfeño despegan los miércoles y domingos. La ruta se opera mediante una flota combinada de aviones Airbus A319, A320 y A220-300.
Esta apertura consolida la estrategia de diversificación turística en Canarias, que busca atraer visitantes de Europa del Este en meses de menor afluencia estival. La compañía prevé que el clima templado de la Isla durante el otoño y el invierno sea el principal reclamo para llenar sus aviones fuera de la temporada alta.
La nueva conexión no solo conecta a los residentes serbios con el Archipiélago, sino que permite utilizar el aeropuerto hub de Belgrado para enlazar con otros países del sudeste europeo. Durante este mes, la aerolínea mantiene una programación global de 30 vuelos semanales y 9.000 asientos hacia el mercado español.
✈️ El #Aeropuerto de #Tenerife Sur celebra el inicio de la nueva ruta de @AirSerbia con Belgrado. Esta conexión directa une Tenerife con la capital de Serbia, reforzando la conectividad internacional de la isla.— Aena (@aena) September 15, 2026
🍪 Para celebrar el vuelo inaugural, los pasajeros han sido… pic.twitter.com/EMVXPZ5pRN
Reparto de frecuencias directas con España
El mapa de conexiones de la compañía en el territorio nacional queda distribuido con nueve vuelos semanales a Barcelona, seis a Madrid y cinco a Palma de Mallorca. Asimismo, opera tres frecuencias por semana hacia Málaga y Valencia, dos a Alicante y las dos nuevas incorporaciones hacia la Isla de Tenerife.