Tenerife tendrá vuelos directos a Canadá todo el año a partir de 2027

Tenerife tendrá conexión aérea directa con Canadá durante todo el año a partir de junio de 2027. Air Canada ampliará a la temporada de verano su ruta entre la Isla y Montreal, que comienza a operar en el invierno de 2026-2027, según ha anunciado este viernes el Cabildo de Tenerife.
La compañía utilizará para esta conexión su nuevo Airbus A321XLR, preparado para vuelos de largo radio y con capacidad para 182 pasajeros. Una de sus principales novedades es la clase Signature, con 14 asientos que pueden reclinarse completamente hasta convertirse en cama.
La decisión supone un paso más en la entrada de Air Canada en Tenerife. La aerolínea había anunciado inicialmente sus vuelos directos desde Montreal y Toronto para la temporada de invierno 2026-2027. La primera de estas rutas estaba programada inicialmente entre finales de octubre de 2026 y abril de 2027.
Ahora, la prolongación de la conexión con Montreal durante el verano permitirá mantener el enlace directo con Canadá durante los 12 meses del año.
Tenerife refuerza su conexión con Canadá
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, considera que la decisión de la compañía confirma “el atractivo y el potencial de nuestro destino en el mercado canadiense”.
El Cabildo pretende utilizar esta conectividad para diversificar los mercados emisores y atraer viajeros de larga distancia. Entre los segmentos que identifica se encuentran el turismo de naturaleza, la gastronomía, la cultura, los cruceros y el turismo de reuniones y congresos.
Afonso señala además otra ventaja para los residentes en Tenerife. La conexión permite utilizar Montreal como puerta de acceso a otros destinos de Canadá y Estados Unidos, además de facilitar los viajes de los residentes de la Isla al país norteamericano.
La consejera de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, apunta que la ampliación supone un avance en el posicionamiento de la Isla tanto en Canadá como en el conjunto de Norteamérica. “La conectividad directa es una herramienta fundamental para incrementar la visibilidad de Tenerife en mercados de larga distancia”, explica.
La responsable insular señala que Turismo de Tenerife llevaba trabajando en la posibilidad de ampliar la operativa desde el inicio de las conversaciones con la compañía canadiense.
Un Airbus A321XLR con 182 plazas
Otra de las novedades de la ruta Tenerife-Montreal será el avión empleado por Air Canada. La aerolínea utilizará el Airbus A321XLR, un modelo de fuselaje estrecho desarrollado para cubrir rutas de largo radio.
El aparato tendrá 182 plazas, distribuidas entre 14 asientos en Signature Class y otros 168 en clase Economy.
Los pasajeros de Signature dispondrán de asientos completamente reclinables que pueden convertirse en cama. Air Canada incorpora así en un avión de pasillo único una prestación asociada habitualmente a sus vuelos de larga distancia en aeronaves de mayor tamaño.
José Blazquez, director de Ventas para España y Portugal de Air Canada, señala que la ampliación permitirá ofrecer “una mayor variedad de opciones y flexibilidad” para viajar entre Tenerife y Canadá.
La compañía considera además que la ruta facilitará a los viajeros de las Islas Canarias el acceso a su red de conexiones a través de Montreal.
Montreal abre conexiones desde Tenerife con América
La importancia de la ruta no se limita al tráfico entre Tenerife y Montreal. La ciudad canadiense funciona como uno de los principales centros de operaciones de Air Canada.
Desde allí, los pasajeros que salgan de Tenerife podrán enlazar con otros destinos de Canadá y Estados Unidos, además del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, según la información facilitada sobre la nueva operativa.
La ampliación de Tenerife-Montreal forma parte del crecimiento de la red internacional que Air Canada prepara para el verano de 2027.