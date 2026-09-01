Vuelos a 15 euros a Madrid: Iberia Express lanza ofertas para viajar desde Canarias

Volver a la rutina después del verano siempre resulta más fácil cuando hay un nuevo viaje en el horizonte. Por eso, Iberia Express vuelve a lanzar sus Express Days. La aerolínea, líder en las rutas entre Canarias y Madrid, pone en marcha una nueva edición de su campaña de descuentos más popular, una oportunidad para empezar a planificar la próxima escapada a la capital y seguir viajando durante los próximos meses al mejor precio.
La promoción, disponible ya en iberiaexpress.com, incluye las rutas entre Canarias y Madrid, así como los cerca de 20 destinos de Iberia Express en la península, las Islas Baleares e internacionales. Solo hay que reservar antes del 23 de septiembre para viajar entre el 1 de octubre de 2026 y el 10 de junio de 2027.
Con los Express Days se pueden encontrar vuelos de Canarias a Madrid con el descuento de residente ya aplicado desde 15 euros en el caso de Tenerife-Madrid y Gran Canaria-Madrid, desde 17 euros en los vuelos La Palma-Madrid y Lanzarote-Madrid, y desde 18 euros en los vuelos Fuerteventura-Madrid. Se trata en todos los casos de precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
“Los Express Days se han consolidado como una de las campañas más valoradas por nuestros clientes residentes en Canarias, especialmente en un momento como la vuelta de las vacaciones, en el que muchos comienzan a planificar sus próximos desplazamientos. Con esta promoción queremos facilitar sus viajes entre las Islas y Madrid y premiar su confianza con algunas de las tarifas más atractivas del año”, ha destacado Isabel Rodríguez, directora comercial de Iberia Express.
Desde su hub de Madrid, la aerolínea también ofrece precios muy competitivos en el resto de sus destinos nacionales, con vuelos a Ibiza desde 29 euros, y a Mallorca desde 27 euros.
En el caso de los destinos internacionales, los Express Days ofrecen vuelos a ciudades como Mánchester desde 29 euros, Londres desde 33 euros, Nápoles desde 38 euros, Dublín y Marrakech desde 41 euros por trayecto, o a El Cairo desde 90 euros, algunas de las opciones más atractivas para quienes buscan una escapada más allá de nuestras fronteras. Todos los precios son por trayecto, comprando ida y vuelta.
Los mejores precios en el Club Express
Para beneficiarse de estas tarifas, basta con darse de alta en el Club Express a través de iberiaexpress.com, de forma totalmente gratuita. Además de dar acceso a los mejores descuentos, el Club Express permite disfrutar de promociones exclusivas y de la plataforma de entretenimiento a bordo de Iberia Express, con los últimos estrenos de cine, series, documentales y música de todos los estilos.
El Club Express cuenta ya con más de 2,7 millones de clientes que, a través de su perfil exclusivo en iberiaexpress.com, pueden agilizar el proceso de reserva, gestionar sus datos y preferencias y disfrutar de un descuento asegurado en todas sus compras.
Iberia Express es parte del Grupo Iberia y la líder en las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. Ofrece vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia como para competir de forma eficiente con el segmento de las compañías low cost. Iberia Express opera una flota muy eficiente de 22 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones. Según la consultora Cirium, en 2025 Iberia Express se ha posicionado como la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.