Piden ayuda para encontrar a una perra perdida en Anaga hace más de una semana: “Cualquier información puede ser clave”

La búsqueda de Baguira en el macizo de Anaga se ha convertido en una carrera contrarreloj. Tras más de una semana desaparecida, su dueña ha pedido la colaboración de la ciudadanía para localizar a la perra, cuyo último rastro se sitúa en la zona de Roque Negro.
La preocupación por el estado del animal es máxima. Las condiciones del monte y el tiempo transcurrido complican su situación actual. Según relata su propietaria, la perra se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema: “Estará asustada, desorientada, con hambre y con mucho frío”, ha lamentado en sus redes sociales.
A pesar del llamamiento a la colaboración, existe una instrucción clave para cualquier persona que logre verla en los senderos o caseríos de la zona. “No intenten cogerla, por favor”, insiste la propietaria. El motivo es evitar que Baguira, presa del pánico por su actual estado, huya hacia zonas más peligrosas o inaccesibles del monte al sentirse acorralada por desconocidos.
Cómo ayudar en la localización
La prioridad en estos momentos es detectar su ubicación exacta sin intervenir físicamente. Se solicita que, ante cualquier avistamiento en el área de Roque Negro o alrededores, se mantenga la calma y se informe de inmediato a la propiedad.
La colaboración ciudadana es fundamental para poner fin a más de una semana de angustia. Para cualquier dato o información relevante sobre el paradero de Baguira, se han facilitado los siguientes números de contacto:
- 628 11 62 33
- 662 22 85 92
- 678 99 59 69
Cada aviso puede ser determinante para que Baguira pueda regresar a su hogar tras estos difíciles días a la intemperie en Anaga. “Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave. Gracias de corazón por vuestra ayuda y difusión”.