La Policía Canaria alerta: puedes llevar una culebra real de California en tu coche

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha activado todas las alarmas en los puntos de conexión marítima de Gran Canaria. El motivo no es otro que la lucha contra la expansión de la culebra real de California (Lampropeltis californiae), una especie invasora que está causando estragos en la biodiversidad local. Según el último comunicado de las autoridades, el riesgo de que este reptil viaje como “polizón” en vehículos privados es extremadamente alto, lo que ha obligado a reforzar la bioseguridad en los puertos.
Este operativo, que se desarrolla de forma conjunta con la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, pone el foco en el transporte accidental. La capacidad de estos reptiles para ocultarse en huecos motor, pasos de rueda o chasis de los coches convierte a cualquier viajero en un vector potencial de dispersión de la plaga hacia islas vecinas como Tenerife o Fuerteventura.
Controles aleatorios de la culebra real de California en el Puerto de Agaete
El despliegue ha comenzado con especial intensidad en el Puerto de Las Nieves, en Agaete. Se trata de una decisión estratégica: esta infraestructura movilizó a más de un millón de pasajeros en 2024 y se encuentra situada geográficamente cerca de uno de los principales núcleos de población de la culebra real de California. Los Grupos de Medio Ambiente (GRUMA) y de Transporte (GRUTE) de la Policía Canaria realizan desde esta semana inspecciones aleatorias a los vehículos que se disponen a embarcar.
El objetivo principal es interceptar ejemplares antes de que abandonen la isla. La Policía Canaria insiste en que la colaboración ciudadana es clave, pero la inspección técnica es necesaria dada la habilidad de esta especie para mimetizarse y esconderse en lugares de difícil acceso para el ojo humano.
El papel de la Unidad Canina en el Programa #StopCulebraReal
Para garantizar la eficacia del dispositivo, la tecnología y el esfuerzo humano se complementan con el olfato animal. El equipo de intervención está compuesto por la unidad canina del programa #stopculebrareal, que cuenta con:
- Cinco perros detectores adiestrados específicamente para marcar el rastro de reptiles.
- Dos guías caninos especializados en grandes áreas de transporte.
- Una adiestradora que supervisa el rendimiento de los animales en entornos de alto estrés como los muelles.
Esta unidad canina no es nueva en estas lides. Comenzaron su actividad en 2023 con intervenciones en Mercalaspalmas, pero la presión de la especie invasora ha obligado a llevarlos a la “primera línea de fuego”: los puertos interinsulares de Gran Canaria.
Un blindaje necesario para la bioseguridad de Canarias
La culebra real de California representa una amenaza existencial para especies endémicas únicas en el mundo, como el lagarto gigante de Gran Canaria. Al carecer de depredadores naturales en el archipiélago, su reproducción es exponencial, y su presencia fuera de Gran Canaria supondría un desastre ecológico de dimensiones incalculables para el resto de las islas.
La actuación policial se centra especialmente en prevenir la salida de ejemplares a través del transporte marítimo. Desde la Dirección General del Medio Natural se recuerda que introducir especies invasoras en el ecosistema no solo es un delito medioambiental, sino una responsabilidad civil que todos los conductores deben vigilar. Si viajas desde el norte de Gran Canaria, es probable que te encuentres con estos controles; una medida necesaria para que la belleza natural de Canarias siga siendo la que conocemos.
Finalmente, el dispositivo continuará ampliando su ámbito de actuación a toda la geografía insular, manteniendo la vigilancia en puntos logísticos clave y zonas de alta densidad de población de la especie. La batalla contra la culebra real de California se libra ahora, coche a coche, en los puertos del archipiélago.