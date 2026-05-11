Los expertos responden: ¿pueden llegar las ratas nadando a la costa de Tenerife?

La controversia sobre el desembarco del MV Hondius en Granadilla ha alcanzado su punto álgido tras las palabras del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el Ministerio de Sanidad, en las que sugería el riesgo de que roedores infectados con hantavirus nadasen hasta la costa.
No obstante, la comunidad científica y el Ministerio de Sanidad han cerrado filas para desmentir esta posibilidad, basándose en informes de la OMS y el testimonio de prestigiosos especialistas. Intervenciones de las que se ha hecho eco RTVE.
Sin rastro de roedores a bordo
La directora de prevención de epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ya había adelantado que no se encontraron ratas a bordo tras las inspecciones.
En esta misma línea, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha hecho público el informe remitido al Gobierno canario donde se subraya que la probabilidad de que un roedor andino alcance la costa nadando es, sencillamente, “nula”.
La voz de los expertos
Varios catedráticos y epidemiólogos consultados por RTVE coinciden en que la teoría de los “roedores nadadores” carece de base científica en este contexto:
- José Antonio López Guerrero (Catedrático de Microbiología en la UAM): confirma que el barco ha superado todos los chequeos de desratización y que se han colocado trampas con resultado negativo. Además, duda que el ratón colilargo se aventure a nadar desde la costa argentina hasta un buque de este tipo.
- Juan José Badiola (Catedrático del Centro de Enfermedades Transmisibles): incide en que el ratón de cola larga es propio de zonas boscosas húmedas y “de ahí no sale”. Sobre la capacidad física, es tajante: “800 metros no van a nadar”.
- Daniel López Acuña (Exdirector de Acción Sanitaria de la OMS): señala que este roedor “salta, trepa y corre por el bosque”, pero que nadar distancias oceánicas no está en su currículum. Defiende que los argumentos de Clavijo “no están basados en la evidencia científica”.
- José Luis Viejo (Catedrático en Zoología): explica que, aunque los ratones pueden flotar o nadar brevemente, su capacidad en el agua es “muy limitada” y es improbable que cubran la distancia desde el fondeo hasta la playa.
- Amós García Rojas (Epidemiólogo): el experto canario también se muestra incrédulo ante la posibilidad de que lleguen nadando a tierra firme: “No me cuadra esa posibilidad”.
El origen del contagio
Los especialistas, entre ellos Badiola y García Rojas, coinciden en que el brote se originó fuera del buque. La hipótesis principal es que los primeros pasajeros afectados contrajeron el virus en Ushuaia (Argentina) durante un viaje de observación de aves antes de embarcar.