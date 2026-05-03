¿En qué municipios de Canarias será festivo este lunes 4 mayo?

El calendario laboral establece las fechas fundamentales para la organización de los trabajadores y empresas en las Islas. Una de las jornadas más relevantes para la capital tinerfeña se sitúa en este mes de mayo. Según la planificación oficial, el 4 de mayo será festivo en Santa Cruz de Tenerife, una decisión vinculada a la celebración fundacional de la ciudad.
Esta fecha adquiere un protagonismo especial debido a que hoy, 3 de mayo, día de la Cruz y aniversario de la capital, coincide con domingo. Ante esta circunstancia, el festivo local se traslada a mañana, lunes, permitiendo que la jornada no laborable se mantenga efectiva para los residentes en el municipio.
El marco legal del Boletín Oficial de Canarias
La configuración del calendario de días inhábiles en el Archipiélago sigue un procedimiento estricto. El Gobierno de Canarias, a través del Boletín Oficial de Canarias (BOC), es el encargado de ratificar las propuestas realizadas por cada una de las corporaciones locales.
La normativa vigente estipula que cada localidad dispone de un máximo de dos festivos propios al año. Estos se suman a los festivos nacionales y autonómicos para completar un total de 14 días retribuidos y no recuperables. En el caso específico de Santa Cruz, el 4 de mayo ha sido validado como uno de esos dos días de libre designación municipal.
Un festivo exclusivo para la capital
Es fundamental que los ciudadanos tengan en cuenta que el carácter de este festivo es estrictamente local. Esto significa que el 4 de mayo solo será día no laborable en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
En el resto de los municipios de la isla de Tenerife, así como en las demás islas del Archipiélago, la jornada transcurrirá con total normalidad y será considerada un día laboral a todos los efectos.
El reparto de festivos en los municipios de Tenerife
El Ejecutivo autonómico ha recopilado las propuestas de los 88 municipios canarios para conformar el mapa de libranza anual. Dentro de este esquema, Tenerife presenta una gran diversidad de fechas vinculadas mayoritariamente a tradiciones patronales.
Mientras Santa Cruz de Tenerife disfrutará de su festivo el 4 de mayo, otras localidades ya tienen sus fechas fijadas:
- San Cristóbal de La Laguna: Establece su festivo local el 14 de septiembre.
- La Orotava: Ha designado el 11 de junio (Corpus Christi) como jornada no laborable.
- Los Realejos: Contará con dos festivos propios el 22 de enero y el 1 de junio.
El Martes de Carnaval: la fecha de consenso
Uno de los datos más significativos que arroja el calendario laboral es la coincidencia masiva en torno a las fiestas de invierno. Hasta 46 municipios de Canarias han elegido el Martes de Carnaval como festivo local.
Entre las ciudades que han optado por esta fecha se encuentran las dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, además de otros núcleos poblacionales de importancia como San Cristóbal de La Laguna y Arona.
Este escenario subraya la importancia de las fiestas locales en la organización del tiempo de trabajo y descanso en las Islas, donde cada ayuntamiento prioriza sus hitos históricos y culturales para completar los 14 días que marca la ley.