TEA programa el taller ‘Todo es un problema de la voz’

Los artistas Shabely Estévez y Mike Batista imparten en TEA Tenerife Espacio de las Artes el taller Todo es un problema de la voz. Los creadores proponen intervenir los fondos del Centro de Documentación de TEA como un espacio de experimentación y de lectura expandida, incorporando materiales y cuerpos que tensionan el orden establecido del archivo y activando modos de acceso que desplacen sus formas de clasificación y los discursos que las sostienen.
Esta actividad, integrada en el programa público Onda Corta. Laboratorio de documentación, se celebra hoy viernes, de 16.00 a 20.00 horas, y mañana sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. El taller, que plantea revisar y rearticular una selección de ítems de la colección para crear situaciones construidas para la lectura y activar zonas de contacto entre lector y texto, operando una contranarrativa desde el interior del propio archivo, es gratuito previa inscripción enviando un correo electrónico a ondacorta.tea@gmail.com.