DIARIO DE AVISOS reivindica el valor del talento en los Premios Nacionales de Gastronomía

La entrega de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS tendrá lugar el próximo día 13 de julio, en una gala que se celebrará en el Teatro de El Sauzal. Estos reconocimientos, que entrega la Fundación DIARIO DE AVISOS, son los más antiguos que otorga un medio de comunicación español.
Se trata de un homenaje a la excelencia, el trabajo, el talento, el esfuerzo y la creatividad de un sector como el de la gastronomía, que hoy impulsa los mejores datos económicos de nuestro país y nuestra comunidad autónoma.
El jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, que preside José Luis Conde, ha decidido otorgar los siguientes galardones: Premio Manuel Iglesias, Priscila y Carlos Gamonal; Premio Mejor Restaurante Nacional, La Tasquería de Javi Estévez; Premio Mejor Restaurante, Brisa Marina; Premio Mejor Labor en Vinos, Bodega Ferrera; Premio Mejor Restaurante Internacional, El Líbano; Premio Mejor Labor en Pastelería, Ave Repostería; Premio Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía, Samantha Vallejo-Nágera; Embajadora de la Cocina Canaria, Luna Zacharias; Premio #ConsumeCanario, Cráter y Premio Jóvenes Talentos, Rafael de León , chef de El Cenador.
La Gala de entrega de galardones, que tendrá lugar el próximo día 13 de julio en el Teatro de El Sauzal, contará con diversas actuaciones humorísticas y musicales y se podrá disfrutar en diferido por Atlántico Televisión, la cadena privada de Canarias encargada de la cobertura oficial de los eventos de la Fundación.
Premio Manuel Iglesias: Priscila y Carlos Gamonal
El jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS ha decidido otorgar el premio Manuel Iglesias a Priscila y Carlos Gamonal, responsables del Mesón El Drago, ubicado en el municipio de Tegueste, un emblema de la mejor gastronomía de Canarias. Como se sabe, este Mesón, ubicado en una casa canaria solariega del siglo XVIII, celebra este año el 40 aniversario de su apertura de la mano de su padre, Carlos Gamonal Jiménez, el primer cocinero canario en obtener una estrella Michelin.
El premio Manuel Iglesias, un homenaje al fundador de estos galardones, está justificado por la labor que han realizado Carlos, como chef del restaurante y Priscila, como cocinera, pastelera, sumiller y responsable también de la sala al haber logrado consolidar un proyecto gastronómico que se ha convertido en un referente de la cocina canaria que ha visto como familias enteras han desfilado por sus comedores: abuelos, padres, hijos y nietos para celebrar encuentros familiares y profesionales. Su hermana Rebeca, en una labor más callada, se encarga de las cuentas de la casa.
Tanto Priscila como Carlos presumen de equipo, que consideran el mayor activo de Mesón El Drago, que incluye también una empresa de catering, donde han demostrado que la calidad y la cantidad no van reñidas como demostraron en la gala de entrega de los Soles Repsol celebrada en el teatro Guimerá en la capital tinerfeña y en tantos otros eventos.
Mesón El Drago es un referente de la buena comida canaria basada en las buenas recetas de fuera con los buenos ingredientes que hay en la isla. Los hermanos Gamonal prefieren definirse como defensores de la cocina canaria ya que consideran que hay que mejorar las recetas pero a la vez hacerlo desde el respeto ya que son maravillosas.
La filosofía que heredaron de su padre, el maestro Carlos Gamonal, es que el cliente fundamental es el niño. Si el niño come bien y disfruta con un escalope, por citar un ejemplo, obligará a sus padres a volver a El Drago y además disfrutará del patio canario emblema del restaurante.
El equipo humano es fundamental en este proyecto para el cual es fundamental que exista cuidado y amor en lo que se hace. “Un buen profesional ha de tener buen humor, una actitud optimista y, dicho sea de paso, también ha de ser alguien que disfrute con la comida. No se puede hacer bien lo que se ama”.
El menú del Mesón El Drago sin duda es el mejor para disfrutar de un puchero, potaje de berros, caldereta de pescado, cabrito, conejo o postres como tocino de cielo, María Victoria de limón y merengue tostado o chocolate solo chocolate.
Embajadora de la Gastronomía Canaria en el Mundo: Luna Zacharias
El jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS ha decidido designar a Luna Zacharias como Embajadora de la Gastronomía Canaria en el Mundo, una distinción que reconoce la labor desarrollada por esta chef, influencer, restauradora y controvertida participante en Masterchef 8, por una actitud profesional y personal que representa y comparte los valores del mundo culinario de las islas como son el kilómetro 0, una firme apuesta por la sostenibilidad medioambiental, la solidaridad, una alimentación saludable y, por supuesto sabrosa.
Luna Zacharias, nacida en 1990 en Famara (Lanzarote), se ganó al público en la octava edición de Masterchef 8 por su energía, su espontaneidad, sus amoríos, y su forma de interpretar la cocina canaria, que la hizo quedar como finalista. Hoy, de regreso a Lanzarote, es chef y propietaria del restaurante Munsoo Slowfood, junto a su hermano mellizo Alex, donde mantienen la filosofía de trabajar con el kilómetro 0 y donde son afamados sus platos como las gambas de la Santa o las cabrillas fritas del litoral.
Además, Luna ha cultivado un pequeño huerto, junto al restaurante, para proveerse de papas, coliflor, pitaya, calabaza, tomates, etcétera y algunas hierbas. Tras su salida de Masterchef aprovechó el tirón de la popularidad para escribir un libro que lleva por título ‘Cocina rica en buen humor, salud es lo que como, pienso y vivo’ donde reúne consejos para llevar una vida saludable, el estilo de vida slow food, su innovador método de yoga y meditación y un montón de recetas sanas y de temporada. También desgrana su método de yoga, una práctica que ha bautizado en honor a su tierra canaria, como ‘Gofio yoga’.
Su restaurante, Munsoo Slowfood, es un lugar para disfrutar de una alimentación consciente y desenfadada, un buen café y buena música para crear una comunidad. Dentro del espacio se imparten clases de yoga, meditación y una infinidad de encuentros, como nos cuenta Luna Zacharias.
Luna Zacharias no para de trabajar en sus proyectos, algunos de televisión que ahora es pronto para anunciar, y otros como la creación de un espacio multifuncional, junto al restaurante Munsoo, donde impartir clases de yoga, barre, pilates, etcétera. Siempre sin olvidar su trabajo en las redes donde su presencia es constante.
La chef reconoce que el trabajo en el mundo de la restauración es muy duro, aunque prefiere definirlo como un estilo de vida, y vive disfrutando, yendo paso a paso a cumplir con sus proyectos.
Premio Mejor Cocina Internacional: El Líbano
El galardón Mejor Cocina Internacional de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS ha recaído en esta edición en el restaurante El Líbano, sito en la calle Santiago Cuadrado número 36 de Santa Cruz. Su propietario, Ali Mahmoud Mohsen, abrió sus puertas en el año 1979, hace casi cinco décadas, y desde entonces con mucho esfuerzo y capacidad para sobrevivir a las crisis económicas y la pandemia, sigue dando alegrías a aquellos comensales que atraviesan sus puertas.
Ali Mahmoud es rara la vez que no está presente en su restaurante, bien sea atendiendo a los comensales o bien en la cocina cuando se ven desbordados por la clientela a lo que hay que sumar el take away, fórmula en la que también se ha visto ganador.
La trayectoria de Ali en Tenerife comenzó cuando contaba 13 años y vino gracias a un hermano que ya estaba aquí. Primero comenzó por los pueblos vendiendo ropa hasta que al final abrió su propio restaurante. La clave de su éxito es mantener la materia prima de calidad, ofrecer el mejor servicio y cariño a los clientes e intentar mejorar el día a día. “Y sobre todo estar al pie del cañón” afirma quien comienza su jornada en el Mercatenerife y la cierra, ya entrada la noche, en el restaurante.
Ya en 1990, en los V Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS el restaurante fue distinguido como Mejor Cocina Extranjera y desde entonces ha estado siempre ahí para atender a aquellos que quieren deleitarse con la excelente comida libanesa.
Entre los platos preferidos de los clientes está el tabule (ensalada de tomate, trigo y perejil); hommus (garbanzos molidos con tahine): pincho libanés de pollo o solomillo; kipe naye (carne con trigo y especias libanesas); jaruf mehse (cordero al horno con arroz y frutos secos), o los fatayer (empanadillas que pueden ser de carne, espinacas o queso).
El Líbano ha cuidado siempre los postres típicos de su país que además vende al público. Se pueden degustar el baklawe (hojaldre relleno de pistachos, nueces y miel); mahalaviye (natillas con pistacho y miel), aysh elsraya (galleta molida con nata y pistacho); chayviye (hojaldre relleno de nata) o el yogur de miel. También destaca por otra cosas: unos precios ajustados.
Premio #ConsumeCanario: Cráter
El restaurante Cráter Identidad Canaria, comandado por el chef Eduardo Domínguez, ha homenajeado a la isla de La Palma, que en los últimos años se ha visto devastada por las lluvias, los incendios y la erupción del volcán. Domínguez no ha elaborado un menú cogiendo cuatro cosas de aquí y de allá, sino que ha vivido inmerso en el mundo de los proveedores del sector primario de la isla para conformar unos platos reconocibles de la gastronomía de la Isla Bonita. Estas razones han motivado que el jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS ponga la mirada en Cráter para el galardón #ConsumeCanario.
El tinerfeño Eduardo Domínguez y su equipo han viajado en varias ocasiones a La Palma para conocer de cerca a los productores y un género que en muchos casos está en peligro de extinción. Este proyecto del hotel Royal Hideaway Corales Villas, ubicado en Costa Adeje, no termina en La Palma, sino que seguirá un recorrido por el resto de las ocho islas que componen el Archipiélago.
Esta propuesta, vinculada al territorio, a su historia culinaria y a la recuperación de la biodiversidad agrícola, en concreto en La Palma, supone además una aportación única para evitar la desaparición de unos producto que por el devenir de la historia están en proceso de desaparición y sin relevo generacional en el sector primario.
Algunos de los productos que nos podemos encontrar en el menú de Cráter son el ñame, la almendra, el tomate de La Galga, la papa corralera, el millo, la pimienta palmera, la judía mantecosa, el cochino negro, y en los postres el dulce de cabra y el chocomojo, consistente en pimienta palmera, chocolate, gofio y miel. Para rematar la cena que mejor que una reproducción de la emblemática figura del enano de La Palma, con los petit four, de rapadura de plátano, bienmesabe y roca salina.
Se podría decir sin temor a equivocarse que Cráter se nos presenta como un centro de interpretación de la historia, la gastronomía y la cultura canaria con dos menús degustación: uno de ellos La Danza del Minué y el otro La Danza de los Enanos como homenaje a las emblemáticas fiestas de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
Eduardo Domínguez nació en Tenerife, pero siempre ha estado enamorado de la isla donde nació su padre. Trabaja en una cocina abierta frente a un comedor con terraza donde se aprecian los mejores atardeceres desde La Caleta y con la isla de La Gomera de fondo atlántico.
De momento le toca a La Palma mientras se guarda con celo para evitar indiscreciones cuál será la próxima isla que visitará Domínguez. Habrá que esperar a 2027.
Premio Mejor Labor en Vinos: Bodega Ferrera
El jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS ha decidido otorgar el reconocimiento Mejor Labor en Vinos a la Bodega Ferrera, ubicada en el municipio sureño de Arafo, que tiene como cabeza visible a Carmen Gloria Ferrera.
El proyecto de esta mujer, que hereda la finca de su padre Tomás Ferrera, situada en un enclave único a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar en medio de una gran lengua volcánica en el Valle de Güímar, es elaborar vinos cultivados en viñas ecológicas, respetando y preservando el entorno natural que rodea la finca. Carmen está apoyada en la bodega por su marido, Darwin, y sus hijos, Mónica y Juan Rubén, que continuarán el proyecto vinícola familiar.
El carácter de Carmen Gloria Ferrera se ha formado con el ejemplo de su padre Tomás quien adquirió la Finca Las Vigas en los años 40 del siglo pasado. Hombre trabajador y luchador ejecutó a mano la obra más bonita de la finca que son las paredes de piedra seca. Durante años subió cada día con su mula para levantar, piedra a piedra, las paredes que sostienen los canteros donde aún a día de hoy sobreviven las cepas de las variedades autóctonas.
Entre las variedades que se cultivan en la finca del Valle de Güímar figuran la listán blanco, la malvasía aromática, el albillo criollo y vijariego blanco. Para los rosados están la malvasía rosada, el moscatel negro y el listán negro. En el mundo de los tintos cuentan con la variedad autóctona vijariego negro, así como la tempranillo y la syrah. En total elaboran entre 50.000 y 60.000 botellas al año.
La finca de Bodega Ferrera afronta el riesgo de cultivar viñedos a una altitud de 1.000 metros, con laderas volcánicas que oscilan entre los 200 y los 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Se trata de un entorno excepcional que presenta numerosos desafíos, como la influencia del clima volátil y la intensa exposición al sol. Todo ello logra vinos de carácter único y distintivo.
Los pilares de los vinos ecológicos de Bodega Ferrera están basados en la filosofía de la agricultura regenerativa que tiene como objetivo preservar la salud de la tierra, y restaurarla y mejorarla de manera activa. El lema de Carmen Gloria sueña con mudarse a vivir a la finca, que es su pasión. Dice que “hablo a mis viñas: no me contestan pero sé que me entienden”.
Premio Jóvenes Talentos: Rafael de León
El jurado de la 41 edición de los Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS ha creado una nueva categoría en los galardones. Se trata de la distinción Jóvenes Talentos que reconocerá las nuevas miradas de la gastronomía de aquellos que exploran el porvenir de un sector que ofrece posibilidades ilimitadas y que ya están dejando una huella relevante en la gastronomía.
En los últimos años hemos visto cómo muchos jóvenes se han ido incorporando a las cocinas profesionales de este país con nuevas miradas, muchos de ellos con formación en otros países, y otros que quieren volver a la gastronomía de las abuelas, pero con las técnicas actuales, y sobre todo con un compromiso serio con el medio ambiente.
Este primer premio ha recaído en la figura de Rafael de León, chef principal del restaurante El Cenador, ubicado en el JOIA El Mirador by Iberostar, en Costa Adeje, aunque también tiene mando en plaza en el resto de los restaurantes de este hotel de cinco estrellas.
De León, natural de La Laguna y con 32 años en la actualidad, es un joven talento que desde muy pronto sabe que su futuro pasa por un trabajo relacionado con el sector primario ya que sus padres están vinculados al mundo de la agricultura.
Desde muy temprano supo que la cocina era el mundo al que le gustaba dedicarse tras pasar por las aulas del Centro Integrado de Formación Profesional Virgen de Candelaria. Luego vinieron prácticas en restaurantes de La Orotava y Puerto de la Cruz, hotel Mencey, y formación en los restaurantes de Aponiente, de Ángel León, y de Azurmendi, de Eneko Atxa.
La formación le ha llevado a ser el jefe de cocina de las cocinas del hotel El Mirador y del gastronómico, El Cenador, donde demuestra que no olvida sus orígenes vinculados al mundo de la agricultura.
En su menú degustación se aprecia un sensibilidad especial por el mejor producto canario, que se destaca por ejemplo en el tartar de tomate, con la mejor selección de los mejores frutos; en la búsqueda del pescado como el cherne, el medregal, el calamar o la lubina, y en carnes como el cochino negro. Los postres también destacan por el coulant de papa negra o las texturas de las frutas tropicales, mango y maracuyá. La cava de El Cenador es otro reflejo ya que solo hay vinos canarios.
Nadie duda que la restauración española cuenta con un relevo generacional que ya está redefiniendo el sector con nuevas propuestas, y que quiere estar presente en el futuro de este sector.
Premio Mejor Labor en Repostería: Ave Pastelería
Las Palmas de Gran Canaria fue la ciudad elegida por Dana Joher para abrir su obrador, tras pasar su infancia y juventud en África (Ghana y Costa de Marfil) y estudiar en Francia, primero administración, gestión y marketing y luego se especializó en una de las empresas de chocolate más importantes del mundo: Casa Valrhona. Aquí fue cuando notó un punto de inflexión: Se dio cuenta que prefería vender dulces y pasteles que coches.
Dana Joher hizo prácticas en Pierre Hermé, considerado el mejor chef de pastelería del mundo y el cuarto francés más influyente, y estudió en la École Grégoire-Ferrandi, una de las principales escuelas de formación francesa, dónde obtuvo su diploma en pastelería. También trabajó en la Maison Angeline y Mont Blanc Repostería.
Por la cabeza de Dana bullía la idea de seguir en París y combinar los estudios de marketing y pastelería. Un verano volvió a Gran Canaria, donde reside su familia desde que dejó Costa de Marfil, y empezó a darle vueltas a abrir un obrador en la isla.
Aprovechó la pandemia de la COVID para ir publicando algunos dulces que iba elaborando en su domicilio y, poco a poco, los seguidores empezaron a preguntarle donde se podían comprar. La aceptación del público fue el empuje definitivo para decidirse a abrir un obrador.
Al final se armó de valor y abrió un obrador y cafetería en marzo de 2021 en la calle Carmen Llopis, 1, de Las Palmas de Gran Canaria, inspirada en la excelencia de la pastelería francesa pero con un profundo respeto a los ingredientes y sabores locales.
Dana Joher nos cuenta que el nombre de AVE simboliza el viaje de los sabores, de los recuerdos, de la exploración gastronómica. “Creemos que un buen postre puede transportarte a un momento especial, a un rincón del mundo o a un recuerdo de la infancia”, afirma.
Dulces, como la tarta de limón, las milhojas, o el èclair, la bollería francesa, con sus hojaldres de mantequilla como el croissant, los brioches, los bocadillos gourmet y bollería salada, o el café de especialidad, tés ecológicos, son algunas de las propuestas que no han dejado indiferente a los clientes que se han convertido en fieles de este obrador y en ocasiones hacen cola.
Dana Joher define su pastelería como “clásica, inspirada en lo que más le gusta de la francesa pero adaptada al mercado canario. Una de las cosas que más ha valorado desde el principio ha sido el producto kilómetro 0, como las frutas, los quesos, la mozarella elaborada en la isa, o la sal.
Premio Mejor Restaurante Nacional: La Tasquería
La Tasquería de Javi Estévez ha sido elegida Mejor Restaurante Nacional por el jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS al haber revolucionado la gastronomía madrileña empleando la humilde casquería, que en muchas ocasiones acaba en el cubo de los residuos, para convertirla en platos de alta cocina. Además recupera la denominada “cultura casquera” que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, convirtiendo la materia prima en suculentos bocados a los que se han rendido muchos comensales, incluso los reticentes.
Javi Estévez (Madrid, 1983) empezó a ser conocido por participar en la primera edición del programa de televisión Top Chef España, donde quedó en quinta posición, pero en 2015 abre La Tasquería, donde muestra sus conocimiento con la casquería que le vale ser Cocinero Revelación 2016 en Madrid Fusión. Después de mucho trabajo, en 2019 recibieron la primera estrella Michelin, que siguieron revalidando, incluso al mudarse a la calle Modesto Lafuente, número 82 de la capital de España. En 2025 la Guía Repsol también le otorgó sus dos Soles, precisamente en la gala celebrada en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.
La filosofía de este restaurante es #somoscasqueros, una reinterpretación de la casquería con creatividad como una oportunidad para reducir el desperdicio alimentario y promover una cocina más consciente.
Esta filosofía permite aprovechar al máximo los recursos disponibles y abrir las puertas para honrar a los más casqueros y llegar a un público más amplio, mostrando una cocina inclusiva y apta para todos los paladares.
La Tasquería de Javi Estévez ofrece una cocina visceral, que nace de las entrañas y que ha conseguido elevar un producto humilde, tradicional y de aprovechamiento a la denominada alta cocina.
36.900 platos de manitas, más de 52.000 rabitos de cerdo, 100.000 aperitivos, 10.000 cabezas de cochinillo o 72.000 kilos de callos, pata y morro servidos durante estos 10 primeros años de andadura son algunas de las cifras que avalan este negocio.
Estévez cocina las mollejas, los sesos, las manitas, los callos, las crestas, el morro, las criadillas, lengua, corazones, pero sobre todo destaca la cabeza de cochinillo confitada y frita que tantas veces ha aparecida en las fotos de los comensales. La casquería también se cuela entre los postres como por ejemplo el tocinillo Hannibal, del que no revelaremos su composición.
Estévez también cuenta sus recetas en el libro Casquería, de Montagud Editores, donde detalla cómo elaborar 56 de sus creaciones salida de los fogones de su cocina.
Premio Mejor Restaurante: Brisa Marina
Si hay un restaurante en la isla de Lanzarote que está en boca de todos ese es Brisa Marina. Ubicado en la Avenida Marítima, 97, de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, abrió sus puertas en julio de 1987 de la mano de Juan Cabrera, conocido popularmente como ‘Juan el Majorero’, quien desde entonces defiende la gastronomía de la isla con grandes dosis de pasión e ilusión. Junto a él está Germán Blanco, chef ejecutivo, quien ya despuntó en su día por su trabajo en La Tegala.
El tándem que forman Cabrera y Blanco funciona casi podríamos decir que a la perfección. Entre ambos seleccionan el mejor producto de proximidad, sobre todo el procedente del mundo marino, que luego es transformado en la cocina para satisfacer los paladares más exigentes, razón por la cual el jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, ha decidido otorgarle el reconocimiento a Mejor Restaurante.
En este restaurante los mejores platos son los que anuncia Juan el Majorero a la hora de tomar las comandas y que es el resultado de la visita diaria a las lonjas para encontrar el mejor producto marino. Luego pasan por las manos de Germán Blanco, uno de los pioneros en incorporar productos diferentes de la gastronomía lanzaroteña y fusionar así el producto local con la cocina internacional que aporta sus dosis de innovación y vanguardia fuera de la carta.
Desde la amplia y generosa terraza de Brisa Marina, siempre repleta de transeúntes, se puede también disfrutar de las puestas de sol que brinda la isla, acompañado de una botella de vino, por supuesto, de las excelentes bodegas de Lanzarote.
Los platos que podemos encontrar en la carta son mayormente los vinculados con el mar. Hay la trilogía de atún rojo, las apreciadas gambas de La Santa, la parrillada de mariscos o pescado fresco, el tartar de atún, o platos más creativos que elabora Blanco en sus fogones.
No hay que pensar que en Brisa Marina solo vamos a encontrar platos de pescado o marisco, sino que también hay diferentes arroces, o solomillo de novillo, entrecot, pato, chuletón, cordero, cochinillo, comida vegetariana, etcétera para satisfacer todos los paladares. Si hay una filosofía que tiene clara Juan Cabrera es que en su restaurante puedan comer todos y de todo y no dedicarse a la alta cocina. Su restaurante, que además abre todos los días, es un referente de la mejor gastronomía que se saborea en Lanzarote.
Premio a la Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía: Samantha Vallejo-Nágera
El jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS ha decidido otorgar el premio de Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía a Samanta Vallejo-Nágera, jurado de MasterChef durante los años 2013-2015 junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, chef, propietaria del servicio de cáterin Samantha de España, y hoy en día también ha puesto en marcha el restaurante Casa Taberna, en Pedraza, el pueblo segoviano donde pasó los veranos de su infancia; también ha escrito varios libros, todos ellos dedicados al mundo de la cocina.
Samantha Vallejo-Nágera (Madrid, 56 años), alcanzó la fama mediática como jueza implacable del concurso televisivo MasterChef, que abandonó en la última edición, dando paso a otra mujer: Marta Sanahuja, conocida en las redes sociales como Delicious Martha.
La chef y empresaria se ha convertido hoy en día en un personaje popular que va repartiendo besos y abrazos entre aquellas personas que la reconocen por la calle y que se convirtieron en fieles del programa de televisión. Samantha ha declarado que “a mí me cuesta la tele, porque me exige muchas horas de trabajo, pero es verdad que te cambia la vida. Es la gasolina que alimenta mis otros proyectos”, reconoce en una entrevista.
Los proyectos en los que ahora trabaja son la continuidad del servicio de cáterin Samantha de España, que fundó en 1995 en Londres, y el de Casa Taberna, la tasca, restaurante y hotel boutique que abrió a finales de 2020 en una casona castellana del Siglo XVII, en Pedraza, el pueblo donde se crió, y por supuestos programas de televisión como concursante de DecoMaster TVE, donde formó pareja con su hermano Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nágera.
La vida de Samantha Vallejo-Nágera no se entendería sin su papel de madre, que ha marcado todas sus decisiones. Junto a su marido, Pedro Aznar Escudero, enólogo de Marqués de Riscal, ha construido una familia numerosa: Cloe, que sigue los pasos de su madre en la gestión y los eventos; Pedro, también vinculado al negocio familiar; Patrick, más conocido como ‘Roscón’, y Diego, el más pequeño.
Ahora que ha dejado MasterChef inicia una nueva etapa de continuidad con sus negocios de Casa Taberna, donde defiende la cocina tradicional, eventos y prepara nuevos proyectos pero dejando un margen para lo personal y una nueva manera de disfrutar de la vida con más presencia de su familia, más pausado y sin urgencias.