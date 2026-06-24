Más guaguas eléctricas, híbridas y articuladas: Santa Cruz de Tenerife renovará la flota con 61 nuevos vehículos

Santa Cruz de Tenerife renovará su actual flota de guaguas destinada al servicio urbano de transporte público, la cual tiene una media de 20 años de antigüedad, con la adquisición de 61 nuevos vehículos más sostenibles que se irán incorporando progresivamente a la ciudad hasta 2029, fecha en que se prevé que ya estén todos en marcha, dependiendo de la fabricación y de las fechas de entrega. Entre los nuevos modelos destacan 40 guaguas híbridas, de las que siete serán articuladas, además de 17 eléctricas y cuatro diésel.
Para la adquisición de los vehículos urbanos, el Ayuntamiento capitalino ha aprobado en Junta de Gobierno sacar a licitación la adquisición para la compra de guaguas más eficientes, destinando a ello una inversión de casi 30 millones de euros, enmarcada en el plan de renovación de flota sostenible y que se divide en un total de ocho lotes. La mayor partida corresponde a vehículos híbridos, tipo urbano, de piso bajo y 12 metros de longitud, de los que se prevé adquirir un total de 27.
La oferta de guaguas híbridas contempla también seis tipo suburbanas de entrada baja, cuatro de ellas de 11 metros y dos de ellas de 12 metros. A estas se sumarán otras siete unidades híbridas tipo suburbanas articuladas de piso bajo de 18 metros. El contrato contempla, igualmente, la adquisición de 17 vehículos eléctricos tipo urbano de piso bajo, de los que 11 son de 12 metros de largo y seis de 9,5 metros.
El expediente de licitación incluye, además, una guagua interurbana estándar de 11 metros y tres microbuses estándar, todos ellos de motor diésel. Mientras, las normales de combustión se destinarán a las rutas que realicen trayectos en zonas con más pendiente, mientras que las híbridas y las 100% eléctricas realizarán recorridos más en llano. El contrato se adjudicará por procedimiento abierto.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, indicó ayer que se trata de una medida que representa “una actuación sin precedentes en este ámbito, en línea con la apuesta estratégica que desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo para avanzar hacia la movilidad sostenible”.
El regidor capitalino apuntó que “esta actuación supone una importante inversión económica, de un total de 29.661.470 euros, que se destinará a la compra de unos vehículos que permitirán renovar la actual flota e incorporar guaguas más sostenibles y eficientes que permitan mejorar el servicio público que el municipio necesita”.
Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, señaló que la adquisición de nuevas guaguas supone “un espaldarazo a todas las medidas que se vienen llevando a cabo de forma continua y que se traducen en la mejora de las rutas, frecuencias y puntualidad”. Con todo ello se pretende ofrecer “un servicio de calidad, que responda a las demandas de la ciudadanía y que incorpore vehículos adaptados a las necesidades del municipio, más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente”, añadió.
Esta acción lleva implícita la ampliación del Intercambiador para ubicar la terminal de carga de guaguas híbridas y eléctricas, que se ubicará en la parcela anexa, justo en la esquina de la terraza Isla de Mar. La empresa Titsa será la que asuma el coste del solar y el Ayuntamiento colaborará en su adecuación.