Ocho líneas de guaguas amplían en Santa Cruz paradas, trayectos y serán más “puntuales”

Ocho líneas de guaguas urbanas reforzarán la conectividad y la frecuencia entre los distintos barrios de la capital a partir del próximo lunes, con el objetivo de garantizar la “puntualidad” en los desplazamientos de los usuarios. Las reordenación del transporte público, que opera Titsa, afectará a las líneas 904, 911 y 914, además de a las que realizan el recorrido hacia Las Teresitas y el resto de playas de Anaga.
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, acompañado de la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, dio ayer a conocer las novedades que se pondrán en marcha, y que “forman parte de la estrategia municipal para avanzar hacia una movilidad más sostenible, eficiente y accesible, mejorando la conectividad entre los distintos barrios y garantizando un servicio más regular y adaptado a las necesidades tanto de residentes como de visitantes”, indicó.
El regidor señaló que estas actuaciones contarán con una inversión adicional de 216.000 euros, de los que 151.500 euros se centrarán en la mejora del servicio de tres líneas estratégicas, que conectan el centro de la ciudad con los distritos de Salud-La Salle, Ofra y Suroeste, mientras que los 64.500 euros restantes se destinarán a los refuerzos y reordenación durante los meses de verano de cinco líneas que unen el Intercambiador con Las Teresitas y resto de playas de Anaga”, salvo Benijos y Las Gaviotas que permanecerán cerradas por desprendimientos en los taludes.
Bermúdez subrayó que “el incremento de frecuencias, que irá unido a más chóferes, más capacidad de pasajeros y más paradas, se unirá a la optimización de recorridos en la ciudad, lo que permitirá ofrecer un servicio más adaptado a la movilidad de la población, ya que la principal queja de los usuarios es que no llegan a tiempo a sus destinos”.
Por su parte, la concejala Evelyn Alonso afirmó que “el refuerzo de las líneas urbanas permitirá contar con 282.784 plazas más y un alza estimada de 81.500 pasajeros anuales, mientras que las relativas a las que unen el centro de la ciudad con la zona de playas de Anaga (910, 934, 936 y 948), incrementarán también el número de plazas durante el verano”.
El mayor aumento se prevé en la 910 (Intercambiador-Las Teresitas), que se incrementará de 14 a 16 servicios diarios, que supondrán 212.400 plazas y 78.000 pasajeros más. En el caso de la 946 (Intercambiador-San Andrés-Taganana-Almáciga), se incorporarán dos vehículos de refuerzo en días laborables, lo que permitirá contar con 16.520 plazas más y un aumento de 5.600 pasajeros. Mientras, la línea 948 (Azanos-Almáciga-Benijo) dispondrá de servicios específicos los sábados, domingos y festivos, con 8.736 plazas adicionales y una subida de 1.000 pasajeros. La reordenación de verano se completará en las líneas 934/936 (Circular Intercambiador-Añaza-Taco), con la suspensión temporal de dos turnos partidos
El Ayuntamiento de Santa Cruz también activará el carril guagua exclusivo hacia Las Teresitas cuando coincidan fines de semana con una alerta por altas temperaturas declarada por el Gobierno de Canarias, con el fin de evitar que el transporte público “quede atrapado” en las colas que se forman si no hay aparcamiento a pie de playa.