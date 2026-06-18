Es oficial: el Ayuntamiento de Santa Cruz activará el carril guagua a Las Teresitas en fines de semana con alerta por calor

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activará el carril guagua hacia la playa de Las Teresitas cuando coincidan los fines de semana con una alerta por altas temperaturas declarada por el Gobierno de Canarias.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la medida busca evitar que el transporte público quede atrapado en las colas que se forman cuando el aparcamiento de Las Teresitas alcanza su capacidad máxima.
Según ha admitido, esta medida se pondrá en marcha pese a la oposición de los vecinos de San Andrés, que han trasladado al Ayuntamiento su rechazo a priorizar el transporte público mediante la reserva de un carril.
Ha añadido que el protocolo permitirá probar el funcionamiento de esta actuación y evaluar si en el futuro puede extenderse más allá de los episodios de ola de calor.
También ha destacado la dificultad logística de implantar el carril guagua, ya que las alertas del Gobierno de Canarias se activan con pocas horas de antelación y obligan a desplegar con rapidez toda la señalización y las medidas de seguridad necesarias.
Preguntado por qué no se implanta todos los fines de semana, ha respondido que el Ayuntamiento ha optado por activarlo únicamente cuando se prevean retenciones importantes asociadas a una alerta por calor, atendiendo también a las objeciones planteadas por los vecinos de San Andrés.
Cuando existe un episodio de calor extraordinario las colas están aseguradas, ha señalado, mientras que en ausencia de esas condiciones no suelen producirse los mismos problemas de tráfico.
Las pruebas realizadas muestran que las retenciones para los vehículos privados seguirán produciéndose con uno o dos carriles abiertos, pero el alcalde ha defendido que el transporte público ganará en rapidez y puntualidad al disponer de un carril exclusivo.
Asimismo, ha detallado que el Ayuntamiento amplió en 300 plazas el estacionamiento de la cabecera de playa, pero ha reconocido que esa no es la solución al problema de movilidad.
A su juicio, la solución pasa por fomentar el uso del transporte público, para lo que considera necesario garantizar su puntualidad mediante un carril exclusivo de ida y vuelta para las guaguas.
Refuerzo de las guaguas que van a la playa
El alcalde además ha avanzado que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinará 216.000 euros adicionales para reforzar durante el verano las frecuencias de las líneas de guagua que conectan con las playas de Anaga y mejorar de forma permanente el servicio en varias líneas urbanas con mayor demanda.
Las mejoras estivales beneficiarán a las líneas que comunican con Las Teresitas y el resto de playas de Anaga, mientras que los cambios permanentes se centrarán en las líneas 904, que presta servicio a Cuesta Piedra y La Salud; la 911, entre Muelle Norte y Ofra, y la 944, que atiende al distrito Suroeste.
Con estas actuaciones el Ayuntamiento prevé captar unos 41.000 pasajeros más en las tres líneas urbanas y otros 85.000 usuarios adicionales en las líneas que conectan con las playas de Anaga.
Cobrar por aparcar en la calle
Durante su intervención el alcalde también ha detallado que Santa Cruz de Tenerife cuenta con 175.000 vehículos empadronados para una población de unos 200.000 habitantes, lo que sitúa el parque móvil en más de 800 vehículos por cada mil habitantes.
En este contexto, ha defendido la necesidad de adoptar medidas que permitan ordenar la movilidad y repartir el espacio público entre coches, guaguas, tranvía, taxis, bicicletas y patinetes.
Respecto a actuaciones previstas, ha informado de que el Ayuntamiento trabaja en una ordenanza para regular la implantación de zonas azul y verde.
La futura zona verde dará prioridad para aparcar a los residentes de cada calle y, a diferencia de otras capitales, los vecinos no tendrán que pagar por estacionar en esas plazas, ha comentado.
En cuanto a la zona azul, ha asegurado que todavía no puede implantarse porque falta la regulación necesaria, aunque ha recordado que se trata de un sistema ampliamente extendido en ciudades de todo el mundo para gestionar el estacionamiento en las áreas con mayor intensidad de tráfico.