violencia de género

Confirmado: el futbolista Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación

El Tribunal de Apelación de Versalles desestima las alegaciones del lateral del PSG y ratifica su procesamiento por unos hechos ocurridos en 2023
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi. | EP
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El futbolista marroquí Achraf Hakimi, actual lateral derecho del Paris Saint-Germain (PSG), se sentará definitivamente en el banquillo de los acusados, según informa Marca. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles ha desestimado de forma definitiva el recurso presentado por la defensa del jugador, confirmando así la orden de procesamiento para que sea juzgado ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine por un presunto delito de violación.

Los hechos bajo investigación se remontan al año 2023. Según la denuncia presentada en su momento, una joven que había entrado en contacto con el futbolista a través de la red social Instagram acudió a la vivienda del deportista tras ser invitada por este.

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La denunciante sostiene que, una vez en el domicilio, Hakimi realizó tocamientos sin su consentimiento antes de consumar la agresión sexual.

La resolución judicial que fija la próxima celebración del juicio ha generado reacciones inmediatas y encontradas entre las partes implicadas.

Fanny Colin, abogada defensora de Achraf Hakimi, ha expresado públicamente su disconformidad con la decisión del tribunal galo, argumentando que la justicia no ha valorado adecuadamente supuestas contradicciones en el relato de la demandante ni ciertos análisis psicológicos que, según la letrada, restarían solidez a la acusación.

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