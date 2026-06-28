Más refuerzo educativo y actividades extraescolares para el próximo curso en los centros de Santa Cruz

Santa Cruz ampliará el refuerzo educativo y las actividades extraescolares el próximo curso. Así lo aseguraron el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Educación, Charín González, durante un reciente encuentro con los equipos directivos de los centros educativos del municipio, a los que presentaron las principales actuaciones que el Ayuntamiento pondrá en marcha para 2026-207 y que incluirán mejoras en los programas educativos y de apoyo a las familias.
Bermúdez señaló que “estas mejoras responden al trabajo coordinado con las comunidades educativas para ofrecer más oportunidades a los jóvenes, al tiempo que facilitamos la conciliación de las familias”. Por su parte, González expuso que “seguimos reforzando el compromiso con la educación pública, ampliando recursos, llegando a más alumnado y adaptando los programas a las necesidades reales”.
Manifestó que “hemos escuchado las demandas de los equipos directivos y las hemos transformado en medidas concretas. Por ello, el próximo curso habrá más actividades, más días de práctica deportiva y nuevos recursos para atender al alumnado que más lo necesita”.
El nuevo contrato de actividades extraescolares supondrá el refuerzo de la oferta, con la ampliación de las actividades deportivas de dos a cuatro días por semana, manteniendo además las educativas. Como novedad, se incorporarán programas de refuerzo educativo en los IES.
El nuevo contrato, con un presupuesto base de licitación de 1,9 millones de euros para cuatro cursos, permitirá consolidar y ampliar una oferta que durante este curso ha beneficiado gratuitamente a 1.458 niños, de los que 700 participaron en actividades educativas y 758 en deportivas, en 32 centros del municipio.
Asimismo, se licitará un nuevo contrato del servicio de absentismo escolar para 2026-2031, por 2,1 millones, que tendrá como novedad un proyecto específico dirigido al alumnado de FP Básica, ofreciendo un seguimiento adaptado a una etapa en la que se concentran muchos casos de riesgo de abandono escolar.