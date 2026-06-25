Adasat Goya, sobre las 3.500 bolsas de plasma perdidas: “Hemos tenido un problema muy importante con la obsolescencia del equipamiento”

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, confirmó ayer el “problema muy importante” de obsolescencia de los equipamientos en la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia que pudo causar que se desecharan alrededor de 3.500 bolsas de plasma, equivalentes a unos 1.050 litros, por problemas de conservación y almacenamiento en las cámaras frigoríficas, según denunció en el Parlamento el portavoz de Sanidad del PSOE, Miguel Ángel Pérez.
En declaraciones a los medios de comunicación, Goya dijo que “lo que pude ver [en DIARIO DE AVISOS] es que se habían perdido porque había habido algún problema técnico” pero recalcó que “la realidad es que la situación de la actual Dirección General de Hemodonación es mucho mejor que la que nos encontramos cuando iniciamos la legislatura”.
Recordó que se venía del antiguo Instituto de Hemodonación y Hemoterapia “con un problema laboral muy importante, sin ningún Plan director de renovación ni transformación tanto de infraestructuras como de medios”, y en estos tres años de mandato “hemos tenido que abordar el problema laboral de una forma directa, hacer la transformación en Dirección General que ha sido también muy complicada y abordar directamente el papel de todo el personal, además de la cuestión de integración en el SCS y dar estabilidad” a las plantillas.
Problemas
El director del Servicio Canario de la Salud (SCS) destacó que se ha planificado “la transformación tanto de los centros como de su equipamiento”, y en esa transformación “hemos tenido un problema muy importante con la obsolescencia de los equipamientos, con la compra de los nuevos equipos y con establecer nuevos equipos, así como con los nuevos mecanismos de certificación y calidad que nos demanda ahora mismo la normativa europea”. A continuación señaló que “puede ser que en algún momento hubo alguna rotura de los circuitos que ocasionó estas pérdidas” de bolsas de plasma, pero “la situación está mejorando sustancialmente”, aseguró.
Para corroborar esta mejora destacó la información facilitada el martes por la Consejera en el Parlamento del “incremento en un 2% de las donaciones en los primeros cinco meses del año”.
Esther Monzón también señaló que se ha dotado 500.000 euros para la compra de un ultracongelador, 15 congeladores y una macrocámara.
Los problemas de conservación y almacenamiento en los ultracongeladores y cámaras frigoríficas de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia es un problema ya conocido por los diferentes gestores que ha pasado tanto por el anterior ICHH como por la actual DGHH sin que se tomaran medidas para solucionarlo, lo que supone una muestra de la desatención de sus responsables y de la Consejería. El plasma sanguíneo requiere ultracongelarse a -40 ºC, y si no llega a esa temperatura es desechado para la elaboración de medicamentos hemoderivados esenciales, por la empresa encargada de transformarlos.