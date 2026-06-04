El 112 da la última hora sobre la avioneta aterrizada de emergencia en el sur de Tenerife: por qué los bomberos echan espuma

Un gran despliegue de los servicios de emergencia ha intervenido en la tarde de este jueves tras el aterrizaje forzoso de una avioneta en el sur de Tenerife.
El incidente se registró a las 17:05 horas en la calle María de los Ángeles Ascanio Cullén, ubicada dentro del término municipal de San Miguel de Abona. A pesar de la gravedad del suceso, la pericia en la maniobra evitó que la aeronave colisionara contra otros elementos de la vía pública.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES)112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba sobre el intento de toma de tierra de emergencia por parte de la aeronave en la citada zona.
De forma inmediata, las autoridades activaron un amplio contingente humano y técnico para asegurar el perímetro y atender a las posibles víctimas.
Dos trasladados a centros hospitalarios
A la llegada de los recursos de seguridad e intervención, los dos ocupantes de la avioneta ya habían podido abandonar el aparato por sus propios medios.
El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a realizar una primera valoración en el lugar del accidente. Aunque ninguno de los dos tripulantes presentaba traumatismos o lesiones de gravedad aparentes, se decretó su traslado para observación y estudio completo.
En cuanto al balance de afectados, se trata de un joven de 20 años, evacuado en una ambulancia del SUC al Hospital del Sur, y de un hombre de 50 años, trasladado en otra unidad al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Control del combustible en la vía pública
La intervención de los efectivos de extinción fue clave para neutralizar los riesgos secundarios derivados del impacto.
Miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife procedieron a desplegar de forma preventiva un colchón de espuma en la zona afectada para evitar la ignición del combustible, el cual había quedado esparcido sobre la calzada tras el aterrizaje.
Las autoridades de seguridad confirmaron que el accidente no ha provocado daños personales a transeúntes ni ha afectado a otros vehículos que se encontraran en las inmediaciones de la calle en el momento de la toma forzosa.
En las labores de seguridad vial, control del tráfico y aseguramiento del entorno colaboraron activamente patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local y dotaciones de Protección Civil.