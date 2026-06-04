Una avioneta aterriza de emergencia en plena calle en el sur de Tenerife

Una avioneta se ha visto obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en Amarilla Golf, en el municipio de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife. El aparato ha tomado tierra de forma imprevista impactando directamente sobre la vía pública.
El suceso ha tenido lugar aproximadamente a las 17:00 horas. Según ha informado a DIARIO DE AVISOS el concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Julián Martín, la avioneta se encontraba realizando un vuelo de instrucción de prueba con un monitor y un profesor a bordo en el momento en el que experimentó los problemas que desencadenaron el descenso forzoso.
Impacto contra la calzada
La trayectoria de la aeronave ha finalizado de forma abrupta en un entorno turístico. De acuerdo con las declaraciones del edil de Seguridad, el aparato cayó en la entrada del puerto deportivo de la zona costera.
Durante la maniobra de impacto contra el suelo, la estructura de la avioneta rompió una farola del alumbrado público antes de quedar completamente detenida de forma transversal sobre el asfalto.
La ubicación exacta del siniestro se sitúa en el perímetro de las instalaciones deportivas locales. El punto de contacto con el suelo se ha localizado justo por encima de la salida del hoyo 14 de Amarilla Golf y en paralelo al hoyo 17 del mismo complejo recreativo.
Estupefacción en San Miguel
Un vídeo muestra la avioneta en medio de la calzada, con daños visibles en su fuselaje, ante la estupefacta mirada de la ciudadanía que se agolpaba en las aceras perimetrales tras presenciar la caída.
La violencia del aterrizaje forzoso quedó patente en las primeras reacciones de las personas que se encontraban en el entorno de la marina. Los presentes alertaron de forma inmediata a los servicios de emergencia.
Derrame de combustible
El Centro Coordinador de Emergencias activó de inmediato un importante contingente de recursos en el lugar para acordonar el perímetro afectado y neutralizar los riesgos secundarios derivados del accidente de tráfico aéreo. Hasta la zona se han movilizado dotaciones de bomberos y unidades sanitarias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La prioridad de los bomberos en la entrada del puerto deportivo se centra en la gestión de materiales peligrosos, ya que ha caído combustible en la zona procedente de los tanques de la aeronave accidentada.
Los efectivos de extinción y salvamento permanecen desplegados sobre la calzada donde se están llevando a cabo labores de prevención en caso de que se produjera una ignición del carburante derramado sobre la vía pública.
Estado de salud de la tripulación
A pesar de la gravedad del impacto contra el suelo y el mobiliario urbano, las consecuencias físicas para los ocupantes han sido mínimas. El concejal Julián Jesús Martín Martín ha ratificado que no sufrieron ningún daño de gravedad inmediata en el habitáculo.
Los sanitarios del SUC que valoraron a los dos tripulantes han confirmado que no tienen traumatismos evidentes. Sin embargo, siguiendo el protocolo para accidentes aéreos, ambos ocupantes están siendo trasladados a centros hospitalarios para observación facultativa con el fin de realizarles pruebas complementarias.