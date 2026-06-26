Atropellan a una mujer en La Laguna: preocupa su estado

A las 08:37 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del atropello de una persona por parte de un vehículo en la calle Espronceda, municipio de La Laguna.
Personal del SUC valoró y asistió a la afectada, una mujer de 35 años a la que atropellan y que en el momento inicial de la asistencia presentaba un politraumatismos de carácter grave, trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.
Policía Local reguló el tráfico en la zona e instruyó las diligencias oportunas.
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