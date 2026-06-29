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La Aemet eleva el aviso por calor en Canarias para este martes

Los termómetros podrían superar los 37 grados
La Aemet eleva el aviso por calor en Canarias para este martes
Calor en Canarias. Fran Pallero
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El calor podría llegar o incluso superar los 37 grados este martes en la vertiente este, sur y oeste de Gran Canaria, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que este lunes ha actualizado el mapa de avisos para los próximos días.

Este episodio de altas temperaturas, mala mar y viento afectará especialmente a la isla de Gran Canaria que, además del aviso naranja en estas zonas, mantiene el amarillo por temperaturas de hasta 35 grados en las cumbres insulares y la cuenca de Tejeda, mismo nivel que tendrá por viento con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora y por fenómenos costeros con fuerza 7.

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En lo que respecta a las temperaturas, se espera que los niveles máximos de calor se produzcan entre las 11 de la mañana y las siete de la tarde, periodo en el que regirá el aviso naranja según la Aemet.

El aviso amarillo por calor, que está activado desde este mismo lunes en la isla redonda, se extenderá mañana a La Palma, La Gomera, El Hierro y el este, sur, oeste de Tenerife, así como su área metropolitana.

También hay activados para hoy avisos de nivel amarillo por viento y mala mar en Gran Canaria, Lanzarote, la Gomera, El Hierro y Tenerife, y se mantendrán igual para mañana. 

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