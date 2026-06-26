Endesa y Red Eléctrica de España (REE) han culminado con éxito las últimas pruebas técnicas para unificar los sistemas eléctricos de Tenerife y La Gomera. Tras finalizar los test sin incidencias, ambas islas operan desde este martes en perfecta sincronía a través de un enlace submarino, un avance que transforma el modelo energético del Archipiélago y blinda el suministro de la provincia tinerfeña.
La sincronización definitiva en modo de prueba se produjo exactamente a las 11:02 horas de este martes, momento en el que se constató el correcto funcionamiento de todos los elementos técnicos e interruptores de acoplamiento. Tras el éxito de la operativa, Red Eléctrica de España queda autorizada para dejar conectados de forma permanente ambos sistemas, resolviendo el que ha sido catalogado como el mayor reto de ingeniería de todo el proyecto.
Más seguridad y vía libre a las energías renovables
La interconexión eléctrica mediante cable submarino y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras clave, como la subestación de El Palmar en La Gomera, marcan un antes y un después para el suministro de las dos islas. El proyecto persigue un doble objetivo estratégico: dotar de mayor robustez y estabilidad a la red eléctrica frente a posibles apagones y, de forma paralela, multiplicar la capacidad de evacuación de la energía limpia procedente de los parques renovables instalados en territorio gomero.
Para materializar esta infraestructura, e-distribución (filial de redes de Endesa) ha ejecutado una inversión de algo más de ocho millones de euros en la planta de El Palmar. Las instalaciones, que ocupan una superficie de 2.700 metros cuadrados, dan servicio directo a los 15.610 clientes residenciales e industriales de la Isla.
La unificación de redes mediante cables submarinos es la estrategia de la comunidad autónoma y el Estado para acabar con el aislamiento de los sistemas eléctricos insulares en Canarias, que son estructuralmente más frágiles. Al conectar una isla menor con una mayor, se crea una malla de seguridad que permite compartir la energía sobrante y garantizar el fluido eléctrico si falla una central de generación local.
Tecnología de vanguardia en El Palmar
La subestación de El Palmar, considerada hasta la fecha la más moderna de Canarias, está equipada con dos nuevos transformadores de 66/20 kilovoltios (KV) y 40 megavoltiosamperios (MVA) cada uno. La ingeniería de la planta ya contempla el espacio y los requisitos técnicos para una futura ampliación con un tercer transformador de idénticas características si la demanda de la Isla lo requiere.
El complejo de distribución de Endesa enlaza de forma directa con la red de transporte de Redeia (matriz de REE). Esta conexión se realiza a través de un doble circuito submarino tripolar de corriente que une las instalaciones de El Palmar con la subestación de Chío, ubicada en el municipio del suroeste de Tenerife. Las maniobras previas desarrolladas durante este mes han certificado la seguridad, calidad y respuesta coordinada de todo el entramado eléctrico submarino.