¿Llega el calor extremo? La Aemet prevé temperaturas de hasta 30 grados en estas zonas de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves una jornada marcada por el predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago canario. No obstante, se registrarán intervalos nubosos en las zonas del norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas del día, que darán paso a cielos más despejados durante las horas centrales.
Las temperaturas máximas registrarán un ligero ascenso, el cual llegará a ser moderado en las medianías y las zonas altas de la comunidad autónoma. Este incremento térmico permitirá que los termómetros alcancen de forma local los 30 grados en las medianías orientadas al este, sur y oeste de Gran Canaria, así como en los sectores del interior del sureste de Fuerteventura. Por contra, las temperaturas mínimas experimentarán escasos cambios, con valores que descenderán hasta los 14 grados de mínima en El Hierro.
El tiempo detallado por provincias y capitales
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y los 20 grados de mínima. En el norte de la isla tinerfeña, la nubosidad se concentrará por debajo de los 700 a 900 metros, con mayor presencia en el nordeste.
En la provincia de Las Palmas, la capital registrará una máxima de 24 grados y una mínima de 19 grados. En Gran Canaria, la nubosidad baja se situará por debajo de los 600 o 700 metros de altitud en la vertiente norte.
En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, los cielos permanecerán poco nubosos con intervalos en el norte al inicio y final del día. Arrecife registrará temperaturas entre los 18 y los 27 grados, mientras que Puerto del Rosario mantendrá valores entre los 18 y los 25 grados.
En la provincia occidental, San Sebastián de La Gomera registrará máximas de 26 grados, Santa Cruz de La Palma llegará a los 24 grados y Valverde oscilará entre los 14 de mínima y los 18 de máxima en zonas interiores.
Intervalos de viento fuerte y estado del mar
El viento soplará de componente nordeste con intensidad moderada, aunque la previsión meteorológica advierte de intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas, una coyuntura que se dejará sentir principalmente durante la madrugada.
En la vertiente sur de Jandía, en Fuerteventura, el viento también será ocasionalmente fuerte. En las cumbres centrales de Tenerife, los vientos soplarán de componente oeste moderados, con intervalos de fuerte a partir de la tarde.
En las zonas de medianías, la fuerza del viento tenderá a disminuir a flojo durante la segunda mitad del día, mientras que en las cumbres del resto de las islas predominará un régimen de viento flojo variable. En el litoral oeste de las islas occidentales y del suroeste de Gran Canaria y La Gomera predominarán las brisas.
En las aguas del archipiélago canario, la Aemet pronostica vientos del nordeste con una fuerza que oscilará entre 4 y 6. El estado del mar se caracterizará por marejada a fuerte marejada, acompañado de mar de fondo procedente del norte o nordeste con olas que alcanzarán alturas de entre 1 y 2 metros.