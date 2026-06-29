Ya es oficial: Canarias prorroga el IGIC cero a los combustibles hasta septiembre para contener el precio de la gasolina

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la prórroga de las medidas tributarias adoptadas como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, entre ellas la aplicación temporal del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles y gasolinas. La decisión, tomada a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, busca contener el precio final que pagan los consumidores en las Islas.
La medida estaba recogida en el Decreto ley 3/2026, de 6 de abril, que entró en vigor el pasado 8 de abril y que estableció el IGIC cero para determinados productos energéticos, además de otras medidas fiscales dirigidas a amortiguar el impacto económico de la crisis internacional en Canarias.
La prórroga se aplicará, en principio, hasta el 30 de septiembre de 2026 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. El Ejecutivo autonómico justifica la decisión por la persistencia de elevados costes energéticos y logísticos, que siguen afectando a la competitividad de las empresas canarias y al poder adquisitivo de las familias.
Además del IGIC cero a los combustibles, el Gobierno regional mantiene el incremento extraordinario de la devolución parcial del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas en el 99%. Esta devolución afecta al gasóleo y a la gasolina profesionales y busca aliviar los costes que continúan soportando agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.
El Ejecutivo sostiene que la experiencia acumulada durante los meses de vigencia del decreto permite afirmar que estas medidas han contribuido a mitigar los efectos económicos de la crisis sobre el tejido productivo canario. En concreto, apunta que han ayudado a contener parcialmente el aumento de los costes energéticos de hogares y empresas, a reducir el impacto de los combustibles en el sector primario y el transporte, y a mantener la actividad en sectores especialmente expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales.
La prórroga, no obstante, no será automática hasta septiembre en todos los escenarios. El decreto contempla la posibilidad de suprimir o graduar las medidas en función de la evolución del precio de los combustibles en Canarias respecto al Índice de Precios de Consumo (IPC). La referencia será una diferencia del 15% respecto al mismo mes del año anterior.
En el caso del IGIC cero a los combustibles, si la variación del IPC de gasolinas y gasóleos en Canarias correspondiente al mes de junio no supera en más de un 15% la registrada en el mismo mes del año anterior, según los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística en julio, la reducción dejará de aplicarse en agosto.
Del mismo modo, si en julio la variación del IPC de gasolinas y gasóleos en Canarias tampoco supera ese umbral del 15% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con la información que publique el INE en agosto, el tipo cero dejará de aplicarse en septiembre.
El decreto también fija los tipos aplicables a la devolución parcial sobre combustibles para agricultores y transportistas. Desde la entrada en vigor de la nueva norma y hasta el 31 de julio de 2026, el tipo de la gasolina profesional será de 0,2649735 euros por cada 1.000 litros y el del gasóleo profesional, de 0,2219778 euros por cada 1.000 litros.
Si se cumplen las condiciones para retirar la reducción en agosto, los tipos pasarán a ser de 29,15 euros por cada 1.000 litros en el caso de la gasolina profesional y de 24,42 euros por cada 1.000 litros para el gasóleo profesional entre el 1 y el 31 de agosto.
En caso de que la reducción deje de aplicarse en septiembre, los tipos desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2026 serán de 55,65 euros por cada 1.000 litros para la gasolina profesional y de 46,62 euros por cada 1.000 litros para el gasóleo profesional.
Con esta prórroga, Canarias mantiene una de las principales medidas fiscales aprobadas para amortiguar el impacto de la crisis energética sobre hogares, empresas y sectores profesionales especialmente dependientes del combustible.