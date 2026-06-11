Canarias Surf Film Festival regresa al Antiguo Convento de Santo Domingo de La Laguna

El Convento de Santo Domingo de La Laguna será la sede de la primera entrega de 2026 de una nueva edición del Canarias Surf Film Festival (CSFF), que en su regreso al municipio de Aguere tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de junio con su habitual y variada oferta cultural alrededor de la temática del surf.
El CSFF, tras 14 años de trayectoria, se ha consolidado como un festival de cine de surf itinerante, con presencia en distintas islas del archipiélago canario, celebrando y generando cultura alrededor de la pasión que canarios y canarias sienten por vivir junto al océano. Desde su primera edición ha tendido puentes para conectar a directores de películas, atletas, amigos y familias en torno a las historias capturadas por la cámara de algunos de los mejores creadores audiovisuales especializados en este género.
Durante tres jornadas, el Convento de Santo Domingo se convertirá en un punto de encuentro para la comunidad surfera y para todos aquellos amantes de la cultura vinculada al mar. La programación combinará proyecciones cinematográficas, exposiciones, actividades deportivas, talleres, charlas divulgativas, conciertos y sesiones musicales en directo. CSFF cuenta con el patrocinio de IDCD del Gobierno de Canarias, Promotur y Canarias Islas Film, además de Canaauto y Cerveza Águila.
La actividad arrancará el viernes 26 de junio a las 17:00 horas con la apertura de la exposición de fotografía y tablas de surf y del Sea Market, un espacio dedicado a marcas, artesanía y proyectos vinculados al océano. La programación cinematográfica ofrecerá títulos como Kingdom of the Evening, Spaghetti Week, From Dust to Dream y Woman & The Wind. La jornada incluirá además una clase de Yoga & Surf impartida por Andrea Marcos, talleres de skate y surfskate, una charla sobre prevención del cáncer de piel a cargo de Nuria Marrero, así como actuaciones musicales y sesiones de DJs con Loop n Loopa, Tito Pinchadiscos y Mercedes Soler.
El sábado 27 de junio continuará la exposición y el mercado temático, acompañados por una nueva selección de películas que incluyen La Historia del Surf en Gran Canaria, Euphoria, High Tide or Low Tide, The Dream y From Dust to Dream, además de la proyección nocturna de Antártida. La programación deportiva y de bienestar contará con una sesión de Yin Yang Yoga dirigida por Pedro Sicilia y nuevas actividades de skate y surfskate. La música volverá a tener un papel protagonista con el concierto de Mutable y las sesiones de Le Villain y Stereo Pack.
La jornada de clausura, el domingo 28 de junio, comenzará con una sesión de Yin Yoga impartida por Sandra Pitters y mantendrá abiertos tanto la exposición como el Sea Market hasta primera hora de la tarde. El programa incluirá una charla y proyección sobre Nika, presentada por Felipe Ravina, así como el pase de la película Big Vs Small. Los asistentes también podrán participar en talleres de skate y surfskate y disfrutar de las sesiones musicales de Just Beca y Candela, que pondrán el broche final a tres días de celebración de la cultura del surf y de la conexión con el océano.
Con esta nueva edición en La Laguna, el Canarias Surf Film Festival reafirma su compromiso con la difusión de la cultura oceánica, el deporte, la sostenibilidad y la creación audiovisual, consolidándose como una de las citas de referencia para la comunidad surfera de Canarias.