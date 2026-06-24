El proyecto de la TF-5 para recortar un 50% el tiempo de viaje en hora punta, cada vez más cerca

El Cabildo de Tenerife ha sacado a exposición pública el proyecto de carril Bus-VAO inteligente de la autopista del norte (TF-5) entre Santa Cruz y Los Rodeos, una actuación estratégica que reducirá un 50% los tiempos de viaje en sentido ascendente, y un 21% en sentido decreciente, según los estudios de simulación realizados durante la redacción del proyecto. Así lo ha informado este miércoles la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno insular.
Con una inversión de 6,2 millones de euros, el proyecto contempla la habilitación de un carril Bus-VAO inteligente de aproximadamente 9,7 kilómetros, desde el punto kilométrico 2+500 hasta el 12+200 de la TF-5, en ambos sentidos de circulación. El sistema permitirá reservar el carril izquierdo durante las horas punta para guaguas, taxis, motocicletas y vehículos con dos o más ocupantes, mientras que fuera de esos periodos funcionará como un carril convencional.
La presidenta insular, Rosa Dávila, destacó que “seguimos trabajando para hacer realidad una infraestructura clave para la movilidad de la isla. Este proyecto permitirá ofrecer desplazamientos más rápidos y eficientes en un tramo por el que se desplazan más de 100.000 vehículos diarios. Se trata de una medida que incentiva el uso del transporte público, mejora la eficiencia del sistema viario y contribuye a reducir la congestión en la TF-5”.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, señaló que los estudios de simulación realizados durante la redacción del proyecto muestran mejoras significativas en los tiempos de recorrido de las guaguas y de los vehículos de alta ocupación.
“La habilitación de este carril con tecnología ITS permitirá adaptar el funcionamiento de la infraestructura a las necesidades del tráfico en cada momento, optimizando la capacidad de la autopista y mejorando la fiabilidad de los tiempos de viaje para las personas usuarias del transporte público y los vehículos compartidos”, explicó.
La actuación incorpora Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que permitirán gestionar de forma dinámica el funcionamiento del carril reservado. Entre los elementos previstos figuran paneles de mensaje variable, cámaras de monitorización, sistemas automáticos de control y balizas luminosas que informarán en tiempo real sobre las condiciones de uso del carril y reforzarán la seguridad vial.
El carril Bus-VAO inteligente forma parte de las medidas impulsadas por el Cabildo de Tenerife para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, eficiente e innovador, promoviendo una mejor utilización de las infraestructuras existentes, reduciendo los tiempos de desplazamiento y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Las personas interesadas podrán consultar la documentación del proyecto y presentar alegaciones, observaciones y sugerencias hasta el próximo 17 de abril, fecha en la que se cerrará la fase de exposición pública. Una vez culminada la fase de información pública y resueltas las alegaciones que puedan presentarse, la corporación insular continuará con la tramitación administrativa necesaria para impulsar la ejecución de esta actuación estratégica para la movilidad de Tenerife.
Rehabilitación del firme de la TF-82
Además, entre otros asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, la presidenta anunció que se ha aprobado inicialmente el proyecto de rehabilitación de firme de la TF-82, entre los puntos kilométricos 7+380 al P.K. 16, en los términos municipales de El Tanque y Los Silos.
Con un presupuesto superior a 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses, la actuación tiene como objetivo mejorar el estado de conservación, la seguridad vial y la funcionalidad de esta vía estratégica de la isla, por la que transitan más de 11.000 vehículos cada día.
Además de los trabajos de asfaltado, las obras contemplan la limpieza de cunetas y la mejora del drenaje; la sustitución de los sistemas de contención en los tramos necesarios, así como la renovación de la señalización horizontal y vertical. Tras esta aprobación inicial, el proyecto se someterá a un periodo de información pública de 20 días, durante el cual podrá ser consultado y se podrán presentar alegaciones.