Charín González y los bulos sobre el Ingreso Mínimo Vital

Rosario González, conocida popularmente como Charín, es concejala de gobierno del Área de Políticas Sociales, así como presidenta del Instituto Municipal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Charín González, de creencias cristianas, como hemos podido ver en recientes procesiones y en la misa del papa León XIV, cree que la renta básica, defendida universalmente por el filósofo y economista belga Philippe van Parijs puede acomodar a la persona en situación de vulnerabilidad que tuviera que recibir la misma, según lo asegurado en Radio Marca Tenerife: “Si le mantienes a una persona un ingreso de 800 o 900 euros, si quizás la oferta de trabajo es por 1.100, dice: ‘Oye, pues no me compensa”
Nos sorprende que Charín González, tras haber trabajado durante siete años en el Banco de Alimentos antes de su irrupción en la política profesional, crea esas cosas. ¿Lo pensaba también en su momento de las personas que atendía? ¿Quizás los despachos alfombrados y los buenos sueldos de la política municipal le han hecho cambiar de opinión?
Nos sonó a eso de que el pobre es pobre porque quiere, por lo que creemos, es importante aportar cifras y datos ante un tema tan delicado y, por desgracia, de tanta actualidad.
“No puedes mantener un ingreso a una persona en edad de trabajar, en la que puede desarrollarse…”
El grueso de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en las islas no son adultos que evitan el mercado laboral por comodidad. Los datos del Ministerio de Inclusión de mayo de 2026 demuestran que el 40,7% de todos los beneficiarios son niños y adolescentes (1.069.948 menores en España) y que más de dos tercios de las familias perceptoras cuentan con menores a cargo (el 70% del total).
Además, existen 144.540 hogares monoparentales (sostenidos mayoritariamente por mujeres que crían en solitario). El obstáculo de este colectivo para acceder al mercado laboral no es la vagancia, sino la falta estructural de medidas de conciliación que les permitan dejar a sus hijos pequeños para acudir a un puesto de trabajo. Es sencillo: cuestionar la prestación no “activa” a un adulto desprotege nutricionalmente a los menores.
“Si le mantienes a una persona un ingreso de 800 o 900 euros, si quizás la oferta de trabajo es por 1.100, dice: ‘Oye, pues no me compensa“
La concejala infla artificialmente la cuantía de la ayuda para que parezca que compite con un sueldo de mercado. La estadística oficial del INSS refleja que la cuantía media real por hogar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de 538,85 euros al mes (y 535,43 euros de media regional). Nadie se acomoda ni vive con desahogo en Tenerife con 538 euros mensuales dada la crisis de la vivienda y la cesta de la compra.
Su planteamiento de que hay que elegir entre subsidio o empleo es falso y puede demostrar el desconocimiento de la normativa vigente. La Ley 19/2021 (artículo 11.4) y el Real Decreto 240/2026 regulan el Mecanismo de Incentivo al Empleo. Este sistema establece por ley que el IMV es totalmente compatible con las rentas del trabajo de forma exenta. Está diseñado precisamente para que a la persona siempre le compense aceptar un empleo o aumentar sus horas, ya que sus ingresos totales aumentan en lugar de perder la ayuda.
“Estamos en récord de empleo en la isla y sin embargo seguimos teniendo un elevado índice de personas en vulnerabilidad social… ¿Realmente compensa una ayuda que hace que permanezca en esa situación?”
En esta ocasión, la concejala invierte de forma grave la causa y el efecto, culpando a la medicina de la enfermedad. El IMV no cronifica la pobreza; actúa como amortiguador de un mercado laboral que genera precariedad. Que coexistan un récord de empleo y un aumento de las familias que necesitan el subsidio demuestra la consolidación del trabajador pobre en Canarias: personas con contratos temporales o a tiempo parcial cuyos sueldos de mercado no son suficientes para cubrir el coste de la vida.
El IMV actúa ahí ampliando su red de protección (como el complemento CAPI para la infancia, que alcanza a hogares con rentas bajas y moderadas para que la gente trabaje y, a la vez, reciba un soporte.
“[Con la antigua PCI] la persona tenía la obligación de presentar un documento donde justificaba que había ido a tres entrevistas de trabajo…”
Insinuar que las prestaciones actuales son opacas o “gratuitas” sería faltar a la verdad. El control administrativo actual es infinitamente más riguroso, telemático y automatizado que el del pasado. Para acceder al IMV se exige cruzar datos policiales y padronales de residencia legal y continuada, libros de familia y un severo control de ingresos y patrimonio en las haciendas públicas.
El modelo actual cuenta con un sistema de doble revisión de ingresos y cruces de oficio mensuales con el SEPE y la Seguridad Social. Si un beneficiario incrementa sus rentas o rechaza el mercado de trabajo, la administración lo detecta de inmediato y, tal y como regula la disposición adicional tercera, aplica de oficio la actualización de la cuantía, la compensación de deudas o la extinción de la ayuda. No hace falta que el ciudadano lleve un papel físico con tres firmas; la fiscalización digital del Estado es total y constante.
Paradójicamente, la concejala de Servicios Sociales de la capital, ataca la existencia de la ayuda penalizando el territorio de su propia competencia. El balance demuestra que la provincia de Santa Cruz de Tenerife lidera la necesidad y la vulnerabilidad en las islas, superando de forma clara a Las Palmas: Santa Cruz de Tenerife: 22.316 hogares y 53.175 personas protegidas por el IMV, mientras que en la provincia de Las Palmas son 18.835 hogares y 46.864 personas protegidas.
Charín González, dicharachera en redes sociales, acudió a la misa que el papa León XIV ofreció en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife después de haberse apresurado a esperar al Santo Padre, junto al resto de la corporación capitalina, a las puertas del Consistorio.
León XIV defendió a las minorías y a las personas que menos tienen y se exponen a una situación de vulnerabilidad. Esas tan alejadas de los salarios de la política y tan cercanas a los usuarios y usuarias del Banco de Alimentos que Charín conoció de primera mano. Ojalá no se le haya olvidado. ¿O sÍ?