Santa Cruz anuncia importantes cortes de tráfico por las obras del tranvía

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, que dirige Evelyn Alonso, en coordinación con Metrotenerife y la Policía Local, anuncia que a partir de este domingo, día 14, y hasta el día 23, se modificará el tráfico en la rotonda guiada situada en la confluencia de la avenida Ángel Romero con la calle Alcalde Mandillo Tejera, como consecuencia de los trabajos de mantenimiento que se están realizando en las vías del tranvía.
A partir de las 07:00 horas de mañana se anulará la circulación anular en dicha rotonda, lo que impedirá realizar el giro, al mismo tiempo que se prohibirá la circulación en el carril izquierdo. Sin embargo, los usuarios podrán subir y bajar por dicha rotonda, al mantenerse abierto el carril derecho en sentido ascendente, así como un carril en sentido descendente.
Como alternativas de cambio de dirección, se podrá realizar el giro por la glorieta 29 de mayo, ubicada en la confluencia de la avenida Islas Canarias con la de Bélgica, así como en la avenida Ángel Romero a su encuentro con la carretera general Santa Cruz-La Laguna, junto al inicio de la calle Pedro Suárez Hernández.
La realización de los trabajos no afectará al servicio de tranvía, que se seguirá prestando con normalidad según los horarios y rutas habituales programadas. Tampoco sufrirá ninguna alteración el servicio de transporte urbano de Titsa, que mantendrá el recorrido y las paradas habituales en este tramo.
Con esta tercera fase de las obras se concluyen las actuaciones llevadas a cabo por Metrotenerife en el municipio para el mantenimiento de vías del tranvía, que se iniciaron el pasado 19 de abril en la zona de Puente Zurita y que posteriormente se trasladaron a Cruz del Señor.