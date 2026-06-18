Atención a los cortes en la TF-46: el Cabildo de Tenerife advierte de los desvíos que afectan a miles de conductores esta semana

El Cabildo de Tenerife ha confirmado de manera oficial una importante intervención en la red viaria del sur de la isla que alterará por completo las rutinas nocturnas de los usuarios de la comarca suroeste. Los próximos cortes en la TF-46 obligarán al cierre total de la circulación en tramos específicos de esta arteria de comunicación con el fin de ejecutar trabajos urgentes de rehabilitación estructural del firme.
El plan técnico, diseñado por el área insular de Carreteras, busca subsanar de forma definitiva el deterioro acumulado en el asfalto para potenciar los índices de seguridad activa de los vehículos.
Según ha detallado la administración insular, la afección se concentrará de forma íntegra en el término municipal de Guía de Isora, abarcando una extensión que va desde el punto kilométrico 0+000 hasta el 6+000. Los operarios y la maquinaria pesada trabajarán sobre la calzada para renovar la capa de rodadura. Esta reestructuración del pavimento ha obligado a diseñar un estricto calendario de cortes en la TF-46 que dejará inoperativa la vía durante franjas horarias muy concretas, obligando a la implantación de desvíos regulados hacia carreteras secundarias.
Calendario de los cortes en la TF-46 y rutas alternativas en el Sur
La planificación técnica de los trabajos arrancará formalmente la noche de este jueves 18 de junio de 2026 y se prolongará hasta la madrugada del próximo 22 de junio de 2026. Con el objetivo prioritario de mitigar el impacto socioeconómico en la zona y evitar las retenciones de tráfico en las horas de mayor afluencia laboral, el Cabildo ha decretado que las obras se desarrollen exclusivamente en horario nocturno. Sin embargo, las restricciones totales al tráfico rodado se concentrarán de forma severa durante las noches del jueves 18 y del domingo 21 de junio, momentos en los que ningún vehículo particular podrá transitar por las zonas acotadas de la plataforma principal.
Para canalizar de forma segura el volumen de vehículos que se desplazan habitualmente por este sector del suroeste de Tenerife, las autoridades insulares han establecido un itinerario de evacuación vial obligatorio. Todos aquellos conductores que se vean sorprendidos por los cortes en la TF-46 durante las madrugadas especificadas serán redirigidos de manera forzosa hacia la carretera TF-465. Esta ruta de conexión secundaria dispondrá de una señalización provisional específica, balizamiento reflectante y cartelería luminosa para guiar a los usuarios y evitar situaciones de riesgo o pérdidas de trayectoria en condiciones de baja visibilidad.
Detalles de la intervención técnica del Cabildo de Tenerife
El consejero de Carreteras de la corporación del territorio insular, Dámaso Arteaga, ha defendido la idoneidad de la intervención técnica, enmarcándola dentro de la estrategia global de mantenimiento preventivo de las carreteras de Tenerife. Los criterios prioritarios evaluados para la puesta en marcha de estas restricciones en el sur incluyen:
- La demolición por fresado de las capas de asfalto envejecidas y la extensión de una nueva mezcla bituminosa de alta resistencia.
- El repintado integral de las marcas viales horizontales y la adecuación de los márgenes de seguridad en el trazado de Guía de Isora.
- El incremento notable de la adherencia del neumático sobre el pavimento mojado o degradado, reduciendo la distancia de frenado.
- La prolongación de la vida útil de la calzada frente al tránsito continuo de transporte público y vehículos comerciales pesados.
Recomendaciones oficiales de seguridad para evitar retenciones
El Cabildo insular ha insistido de forma reiterada en la necesidad de que la ciudadanía colabore de manera activa respetando los límites de velocidad modificados en los tramos de aproximación a las obras. El propio Dámaso Arteaga ha querido agradecer de antemano la comprensión de los residentes locales ante las molestias acústicas y logísticas derivadas del uso de la maquinaria de asfaltado nocturna, recalcando que la mejora del firme de la TF-46 revertirá de forma inmediata en una conducción mucho más eficiente, cómoda y segura para todos los pasajeros.
Ante la inminencia de las restricciones en el suroeste de la isla, la recomendación de los servicios de seguridad vial es la de planificar cualquier desplazamiento con suficiente antelación. Se aconseja encarecidamente consultar los mapas interactivos actualizados de retenciones, prestar extrema atención a las órdenes directas de los operarios y señalistas que vigilarán los cortes en la TF-46, y moderar la velocidad en el trayecto de desvío por la TF-465 para asegurar un flujo ordenado y libre de incidentes en las carreteras tinerfeñas durante las próximas jornadas.s.