Hallan un cuerpo sin vida flotando en la costa de Santa Cruz

Un hombre de 62 años ha sido localizado fallecido este sábado por la mañana flotando en el mar en las proximidades de la playa de Las Gaviotas, en Santa Cruz de Tenerife.
Según la información recabada hasta el momento, el varón formaba parte de un grupo de nadadores que realizaba una pequeña travesía entre Las Teresitas y Playa Chica. Al parecer, durante el recorrido, el hombre se habría quedado en la zona para descansar y se dirigía hacia la orilla.
El cuerpo fue encontrado por unos vecinos de Playa Chica, que lo sacaron del agua y alertaron a los recursos de emergencias.
Investigación abierta en la costa de Santa Cruz de Tenerife
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Policía Nacional y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Los recursos desplazados a la zona trabajan para recabar información y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.
La investigación permanece abierta y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas de la muerte.