Denuncian el “abandono” de la carretera Santa Cruz-La Laguna

Los vecinos que residen entre La Vuelta de Los Pájaros y Vistabella, ambos en el municipio capitalino, llevan años en espera a que Cabildo y Ayuntamiento solventen las “graves” deficiencias que presenta la carretera TF-180, la cual une Santa Cruz con La Laguna. Una vía que lleva más de una década aguardando por una rehabilitación integral, con el objetivo de convertirla en calle dotada de amplias aceras, iluminación, pasos de peatones y semáforos que ayuden a reducir los riesgos a los que se enfrentan cada día los transeúntes, obligados a caminar por estrechos arcenes junto a los coches.
Los residentes, que han presentado una queja por escrito a ambas administraciones, a las que exigen una actuación “urgente” en la carretera general, aseguraron ayer a DIARIO DE AVISOS que no han obtenido respuesta a sus quejas, por lo que denunciaron el “abandono” institucional de un problema que mantiene en vilo a los vecinos, ya que en dicha vía hay tramos concretos que suponen un alto riesgo de atropello, sobre todo para los alumnos del colegio Santa Catalina de Siena y del Cisneros.
“Las deficiencias son enormes, con arcenes deteriorados, aparte de con basura y maleza, sin apenas aceras o muy estrechas y, a lo que se une la ausencia de alumbrado, pues hasta en cien metros no hay ni una farola”, alegaron los afectados.
Los vecinos responsabilizan de la situación tanto al Cabildo como al Ayuntamiento santacrucero, pues “ya no solo es la carretera general la que está abandonada, cuya mejora compete a la institución insular, sino también los alrededores de calles transversales y adyacentes, que son responsabilidad del Consistorio”.
Al respecto, apuntaron que “cualquier persona que necesite desplazarse por la zona pone su vida en peligro. La posibilidad de ser atropellado es altísima porque los espacios son ínfimos para caminar entre coches y carretera, algo que empeora si hay vehículos aparcados en la cuneta. Además los caminos tienen muros de unos 2 metros de alto, lo que conlleva riesgo de caída y más para personas con problemas de movilidad”.
Igualmente, ponen el foco en las paradas de guaguas, a las que “para llegar hay que cruzar por lugares prohibidos porque no hay pasos de peatones ni forma de llegar a ellos de otra manera”, añadieron. Una “triste realidad” que se expande por las calles adyacentes de la carretera, también “abandonadas”.
Desbrozos
Por su parte, desde Servicios Públicos del Ayuntamiento aseguraron que “ya se está procediendo al desbrozo de la zona”, pero recordaron que “las competencias de la TF-180 son del Cabildo. Cabe recordar que en 2021 se anunció el inicio de la obra de mejora de la carretera general para transformarla en un amplio corredor peatonal, pero a fecha de hoy el proyecto avanza despacio.
Las últimas modificaciones del proyecto se han centrado en expropiar 26 parcelas a lo largo de la carretera, llevada a cabo por la Gerencia de Urbanismo. Tras concluir el periodo de alegaciones, ahora el Cabildo deberá licitar las obras, lo que se prevé ocurra a finales de año.