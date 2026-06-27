La Policía Nacional detiene en Canarias a un hombre por irrumpir en misas con gritos y amenazas durante nueve meses

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, a un hombre como presunto autor de un delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y la libertad de culto. El arrestado está acusado de boicotear de forma reiterada las misas de una parroquia local mediante insultos y amenazas a los feligreses.
La investigación de la Policía Nacional comenzó tras recibir varias denuncias y quejas de los responsables del templo y de los propios miembros de la comunidad religiosa. Según detalla la Jefatura Superior de Policía de Canarias en una nota de prensa, el detenido acudía con frecuencia a las celebraciones litúrgicas con el único propósito de alterar su normal desarrollo de forma hostil.
Nueve meses de altercados en la parroquia
Los hechos se producían de forma continuada desde septiembre de 2025. El modus operandi del investigado consistía en entrar al templo en plena misa para proferir gritos y expresiones amenazantes dirigidas tanto a los sacerdotes como a los asistentes. Cuando se le solicitaba que abandonara el recinto para poder continuar con la liturgia, el hombre reaccionaba enfrentándose y encarándose con las personas presentes.
Esta situación se prolongó durante aproximadamente nueve meses, lo que generó un clima de temor e intranquilidad entre los feligreses de Maspalomas, afectando directamente al ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa y al libre desarrollo de los actos de culto en las Islas.
Tras identificar plenamente al presunto responsable, la Policía Nacional desplegó un dispositivo que culminó con su detención. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado diversas medidas cautelares, entre las que destaca una orden de alejamiento respecto a la parroquia afectada.