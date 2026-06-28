Documentan en Geneto y Los Baldíos 182 bienes etnográficos

El Ayuntamiento de La Laguna presentó, el pasado viernes, los resultados del Inventario Etnográfico de Geneto y Los Baldíos, un estudio exhaustivo que ha permitido localizar, describir y georreferenciar 182 bienes patrimoniales, un 68% más de los que se conocían hasta ahora, y que se incorporarán a la documentación técnica de la Gerencia de Urbanismo para reforzar el Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales, en el marco del nuevo Plan General de Ordenación (PGO).
El acto, celebrado en el Centro Ciudadano de San Miguel de Geneto, sirvió para compartir con la ciudadanía las principales conclusiones de un trabajo que, durante casi un año y sobre el terreno, ha analizado el patrimonio rural de estos pueblos y barrios laguneros, caracterizados por su larga tradición agrícola y por su papel histórico como lugar de paso entre distintos puntos de la Isla.
El concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó la importancia del trabajo realizado y el papel de la ciudadanía en su desarrollo. “Este inventario confirma que el patrimonio etnográfico de Los Baldíos y de San Miguel y San Bartolomé de Geneto es, incluso, mucho más rico y diverso de lo que ya sabíamos”, señaló.
En este sentido, detalló que “hemos pasado de 58 elementos registrados en 2017 a localizar 182, muchos de ellos inéditos y fuera de cualquier figura de protección. Este salto cuantitativo y cualitativo nos permitirá avanzar hacia un catálogo municipal más completo, riguroso y útil para planificar su conservación de forma ordenada”.
El estudio, encargado por la Gerencia de Urbanismo de La Laguna y ejecutado por la empresa Trivo, en colaboración con Cultania, ha permitido identificar un conjunto patrimonial mucho más amplio del que se tenía constancia, generando una radiografía completa y rigurosa de este extenso ámbito.
La documentación incluye una memoria técnica detallada, una base de datos informatizada, capas cartográficas con la ubicación exacta de cada bien en coordenadas UTM y una propuesta de delimitación de sus perímetros de protección, entre otras medidas. Cada ficha individualizada recoge la localización, el registro gráfico, la tipología, las afecciones y la situación patrimonial de cada elemento.
El inventario ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar, integrado por arqueólogos, antropólogos, etnógrafos e historiadores, que han combinado distintas metodologías. El proceso incluyó la consulta de documentación, cartografía histórica y fotografía aérea, junto con una prospección sistemática de cobertura del territorio, así como entrevistas a vecinos y colaboradores clave.
“Esto contribuirá a que las decisiones se adopten con mayor claridad técnica y con un conocimiento exhaustivo del territorio, reforzando la seguridad jurídica tanto para la administración como para los propietarios”, destacó Cordobés, quien recordó que la futura tramitación del catálogo seguirá el procedimiento previsto en la normativa autonómica, incluyendo informes sectoriales y periodos de exposición pública.
También apuntó que “el estudio que presentamos no introduce cambios normativos ni afecta a la situación jurídica. Su función es estrictamente informativa y preparatoria, orientada a facilitar que los futuros procesos de catalogación se desarrollen con mayor precisión y transparencia”.
Asimismo, Cordobés destacó el proceso participativo: “La colaboración de vecinos, colectivos y asociaciones ha sido fundamental. La tradición oral, sus testimonios y su conocimiento del territorio han permitido reconstruir usos, toponimias y significados que no aparecen en los documentos escritos”.
Edificaciones
El inventario revela que las edificaciones tradicionales son, con diferencia, las más abundantes, con 112 inmuebles que representan el 61,5% del total y que reflejan la arquitectura campesina lagunera, con casas de cubierta a una, dos o cuatro aguas y alineadas a los caminos históricos. Les siguen los estanques y depósitos hidráulicos (13,2%), testimonio del saber tradicional en la gestión del agua; los conjuntos habitacionales (9,3%); y las eras (6,6%).
Completan el registro bienes simbólico-religiosos, sistemas de abancalamiento y otras tipologías, como cuevas artificiales, colmenares, fuentes, abrevaderos y hornos.
El documento advierte, sin embargo, del estado de conservación general, ya que buen parte de los bienes se encuentran entre los niveles regular y malo, debido al abandono de las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, la colonización vegetal y la presión urbanística. Como excepción positiva, los bienes simbólico-religiosos (como el calvario de Las Tres Cruces o las ermitas) se mantienen en mejor estado gracias al cuidado continuado de la comunidad.