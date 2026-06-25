La Laguna pone en marcha visitas guiadas gratis al cementerio de San Juan: “Es un museo al aire libre”

La Ciudad de los Adelantados guarda tesoros que van mucho más allá de sus conocidas iglesias, conventos y casonas señoriales de la época colonial. Existe un espacio sagrado, a menudo ignorado por el trasiego diario de residentes y turistas, que guarda en sus entrañas la crónica viva de los últimos dos siglos del municipio. El histórico Cementerio de San Juan , cuya fundación formal se remonta al año 1814, se prepara para abandonar su habitual anonimato social y convertirse en una referencia de divulgación cultural y patrimonial sin precedentes en el Archipiélago.
La concejalía de Cementerios del consistorio lagunero ha diseñado un ambicioso plan de dinamización arquitectónica e interpretativa en este enclave. Considerado un hito de la arquitectura civil y funeraria, el recinto ostenta desde el año 2000 la máxima protección jurídica de las islas al estar catalogado formalmente como Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de soportes divulgativos específicos lo habían relegado a ser una joya oculta de la que apenas se conocían los detalles de su espectacular evolución estructural.
El renacer cultural del cementerio de San Juan
La iniciativa cultural cuenta con el asesoramiento técnico y la ejecución de la firma especializada Cultania. El enfoque del proyecto huye de la clásica concepción lúgubre asociada tradicionalmente a estos recintos monumentales. Según detalla el arqueólogo Javier Soler, máximo responsable técnico del estudio, el Cementerio de San Juan opera a efectos prácticos como un museo de arte al aire libre en el que cada lápida, panteón de diseño neoclásico o heráldica labrada a mano funciona como una página interactiva de la historia colectiva de la sociedad tinerfeña.
Para facilitar la comprensión del recinto de forma autónoma por parte de cualquier visitante, se han instalado discretamente en sus avenidas interiores una gran mesa interpretativa principal y diversos tótems informativos. Estos recursos permiten descifrar el simbolismo oculto detrás de la epigrafía del siglo XIX, la evolución formal de las esculturas de mármol y los panteones de las familias burguesas que dominaron el panorama económico y político de Canarias durante centurias.
Tres rutas para recorrer la memoria de Tenerife
Como pieza clave de este despliegue divulgativo, la administración local ha editado una detallada guía física y digital que propone tres itinerarios temáticos totalmente diferenciados para los usuarios que accedan al recinto:
- Ruta de la evolución cronológica: Un viaje visual para observar cómo el espacio fue transformándose urbanísticamente desde su inauguración en 1814 para adaptarse al crecimiento de la población del norte de la isla.
- Ruta de los personajes ilustres: Un mapa biográfico que conduce directamente a los sepulcros y mausoleos de las mentes, políticos, militares y artistas locales más influyentes de la historia contemporánea de Canarias.
- Ruta del arte y el simbolismo funerario: Una inmersión profunda destinada a descifrar los códigos artísticos, las alegorías de la muerte, los llantos esculpidos en piedra y las ornamentaciones vegetales que decoran las tumbas antiguas.
La campaña de promoción no se limitará a la infraestructura estática. El Ayuntamiento ha confirmado que a partir del próximo mes de septiembre se activará un programa de visitas guiadas de carácter gratuito que operará todos los sábados del año. Estos recorridos se iniciarán de manera simbólica en la contigua e histórica iglesia de San Juan Bautista, sirviendo como preámbulo idóneo antes de adentrarse en el camposanto para desgranar los pasajes biográficos y artísticos de la mano de guías oficiales.
Una herramienta pedagógica para las nuevas generaciones
El proyecto persigue un fuerte impacto educativo a largo plazo dentro de la comunidad escolar de la isla. Durante el último trimestre lectivo del año, la concejalía implementará una vertiente didáctica destinada al alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de los centros educativos del municipio de La Laguna. Las rutas se adaptarán al currículo de ciencias sociales e historia regional mediante talleres prácticos celebrados entre semana.
Cristina Ledesma, concejala responsable del área de Cementerios, subrayó la importancia de reconciliar a la ciudadanía con un patrimonio histórico que supera los 200 años de antigüedad. El propósito final es redefinir el significado cultural de estos singulares espacios, aportando herramientas accesibles para que las nuevas generaciones entiendan que el respeto a la memoria de los antepasados es la base fundamental sobre la que se construye la identidad del presente.