La Laguna da la bienvenida al verano con ‘SanBetinto’: tapas, vinos y actuaciones

La plaza de La Concepción volverá a convertirse este jueves, 25 de junio, en el escenario de SanBetinto, la gran cita del programa enogastronómico ‘Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna’. Bajo el impulso de la concejalía de Desarrollo Rural de La Laguna y de la mano del Consejo Regulador de la citada Denominación de Origen, llega una nueva edición de este gran evento enológico que marca la llegada del verano a la ciudad.
La concejala responsable del Área en el Consistorio, Cristina Ledesma, instó a la ciudadanía lagunera y tinerfeña a formar parte de esta experiencia “que nos permite degustar tapas y vinos de la última cosecha y a conocer nuevos productos vitivinícolas, todo ello rodeado de la historia y el valor patrimonial de nuestro casco histórico”.
Esta iniciativa, que se desplegará en horario de 18:00 a 23:00 horas, ofrecerá los mejores caldos de bodegas tan distinguidas como Mallar de los Trazos, Viña El Drago, Tierra Fundida, Cráter, Trancao de Acentejo, Guayonge, Viña Estévez, Linaje del Pago, Hacienda de Acentejo y El Cercado. Todo eso estará acompañado de las tapas especiales que aportarán Baggerman El Holandés, Cooperativa La Candelaria, La Cencerra, Charcutería Víveres Jacinto y Las Croquetas de la Oliva.
En esta edición especial se dinamizará la propuesta con alternativas de entretenimiento como el cuentacuentos Jesús Bayón, que desde las 18:00 horas animará el espacio con sus principales relatos vitivinícolas, además del arte en directo del ilustrador Víctor Jaubert. En definitiva, será una gran velada en la que se podrá disfrutar de una amplia variedad de vinos de la cosecha de 2026 elaborados en la comarca vitivinícola Tacoronte-Acentejo, con el mejor maridaje cultural y gastronómico posible y la mejor música española de todos los tiempos ambientando la jornada.