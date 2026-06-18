alto voltaje

Domínguez abraza los argumentos de la ultraderecha

Como, además, quiere hacer méritos con Madrid, aprovecha Manuel Domínguez para postear en redes sociales mensajes como el de ayer, cuando Alberto Númez Feijoo, mano a mano con Trancas y Barranca, visitó El hormiguero
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Manuel Domínguez anda desatado. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, en su afán por destacar -da igual cómo sea-, ha abrazado el mensaje y los argumentos de la ultraderecha, esos dan soluciones sencillas, que no son soluciones, a problemas complejos.

Como, además, quiere hacer méritos con Madrid, aprovecha Manuel Domínguez para postear en redes sociales mensajes como el de ayer, cuando Alberto Númez Feijoo, mano a mano con Trancas y Barranca, visitó El hormiguero. “Quienes vienen a España tienen que hacerlo para aportar, no para delinquir”, escribió, ni corto ni perezoso el mismo Domínguez que aplaudió el reciente discurso del papa León XIV apelando a la solidaridad con aquellas personas que tratan de buscar un futuro mejor.

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Este nuevo disparate de Manuel Domínguez -nos tiene acostumbrados a ellos-, es sumamente peligroso, pues se apunta, sin tapujos, a la moda ultra que recorre Europa, como la instalación de ‘campos’ de concentración para personas migrantes, mientras manda un mensaje de moderación, este con la boca pequeña, y sonríe no sabemos por qué ya que, mientras tanto, es su partido, y su idolatrado Feijoo, el que bloquea la solución a lo que ocurre en las Islas respecto a la migración.

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