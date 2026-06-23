Streamers famosos, conciertos K-Pop y estrellas de Disney: los bombazos de la TLP Tenerife 2026 que arrasan en la venta de entradas

La TLP Tenerife 2026, el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias, arranca de forma oficial la recta final de los preparativos para su esperado 20 aniversario. La organización ha confirmado la puesta a la venta de las entradas para la demandada zona de feria del evento, cuyos pases, tanto en modalidad diaria como semanal, se pueden adquirir desde este martes a través de la plataforma web oficial de TomaTicket.
La cita tecnológica y de ocio tendrá lugar entre los días 15 y 19 de julio de 2026 en las instalaciones del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Este encuentro anual se posiciona un año más como el epicentro absoluto del entretenimiento digital en el archipiélago.
Para esta edición especial, contará con un amplio catálogo de actividades enfocadas a todo tipo de públicos, dando cobertura desde los sectores más juveniles hasta los perfiles estrictamente profesionales.
Con el objetivo de ofrecer a todas las personas asistentes una semana completa de ocio, la organización ya ha comenzado a desplegar de manera pública la programación y los horarios oficiales de sus actividades.
Invitados de la TLP Tenerife 2026
Uno de los platos fuertes indispensables que acompaña a la TLP Tenerife 2026 reside en el listado de personas invitadas de carácter internacional y nacional. Para este año, la organización cuenta con una veintena de creadores de contenido, actores de doblaje, streamers y divulgadores digitales que acumulan de forma conjunta más de 80 millones de seguidores en sus diferentes redes sociales oficiales.
Pese al volumen de nombres desvelados, desde la dirección del evento señalan que aún están por anunciarse dos cabezas de cartel principales y varias personalidades públicas más en las próximas semanas.
Entre las figuras más destacadas de la presente edición se encuentra Luzu, un creador de contenido pionero que pertenece de forma histórica a la primera generación de YouTube en España, compartiendo espacio con grandes figuras de la industria como Rubius o Willyrex.
Luzu, que ha logrado unir a varias generaciones de jóvenes a través de la producción de sus vídeos de entretenimiento, estará de forma presencial en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife manteniendo un encuentro directo con sus seguidores.
A su participación se le suman otros streamers de gran calibre dentro del panorama del entretenimiento en directo como Axozer, Noni o Mayichi.
Concierto exclusivo de K-Pop y rock
La jornada de apertura del evento contará con un hito musical exclusivo: el concierto en directo de W24, un famoso grupo musical asiático que mezcla los géneros del K-Pop y el rock. La banda ha incluido oficialmente a la TLP Tenerife 2026 dentro de sus tres únicas fechas programadas en España como parte de su actual gira mundial.
La actuación musical tendrá lugar el miércoles 15 de julio a las 12:00 horas y, con posterioridad a la exhibición en el escenario, el grupo mantendrá un encuentro directo con sus fans (fan meeting). Para poder asistir y disfrutar de este concierto internacional, las personas interesadas simplemente tendrán que adquirir de forma regular la entrada de feria correspondiente al miércoles.
Por otra parte, la joven escritora española Rebeca Stones participará activamente en el evento a través de dos actividades diferenciadas en el cronograma: una entrevista retransmitida en directo enfocada en el sector de la escritura contemporánea y una sesión de firma de sus libros editados.
Actores de doblaje de primer nivel en el Recinto Ferial
Como viene siendo habitual dentro del formato del mayor evento de entretenimiento digital en Canarias, la agenda cultural sumará una mesa redonda especializada sobre el sector del doblaje cinematográfico y televisivo en España.
Esta actividad estará protagonizada en exclusiva por los profesionales:
- José Posada: reconocido por ser la voz de Chandler Bing en la serie Friends o del personaje de Marvel Deadpool.
- Luis Posada: la voz habitual en castellano de los actores de Hollywood Leonardo DiCaprio y Jim Carrey.
- Sara Heras: encargada de dar voz al personaje de Glinda en la producción cinematográfica Wicked o a Campanilla.
Del concepto a la pantalla: el primer encuentro de industrias creativas digitales
Durante las tres primeras jornadas del evento, el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá la celebración de “Del Concepto a la Pantalla”, configurado como el primer encuentro dedicado de forma íntegra a las industrias creativas digitales en las Islas.
Este espacio abarcará disciplinas técnicas como la animación, los efectos visuales (VFX), el desarrollo de videojuegos, la industria del cómic, el diseño gráfico y las nuevas narrativas audiovisuales.
Se trata de una iniciativa organizada de forma conjunta por la TLP Tenerife 2026 y la entidad 3Ratas, en la que colaboran de manera directa el Clúster Audiovisual de Canarias, Tenerife Film Commission y el colectivo El Gremio.
Este encuentro profesional acogerá las ponencias formativas de personalidades del sector. Entre ellos destaca Raúl García, quien posee el hito de ser el primer animador español contratado por la factoría Walt Disney, habiendo trabajado en largometrajes históricos como La Bella y la Bestia, Aladdín y El Rey León, además de haber dirigido producciones propias como El Lince, galardonada con un Premio Goya.
Junto a él intervendrán figuras como Jordi Grangel, técnico que ha trabajado en la producción de películas internacionales como La Novia Cadáver de Tim Burton o Madagascar, y la guionista Eva Pérez, especialista que ha participado en los guiones de numerosas series de televisión de corte infantil como El diario de Alice o Violeta Superestrella.
El programa de actividades al completo, junto con el resto de horarios, especificaciones técnicas de acceso y compra de pases, se encuentra disponible para su consulta pública a través de la página web oficial del evento de la TLP Tenerife 2026.