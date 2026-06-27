Expertos coinciden en las 9 claves para evitar ahogamientos en verano: “Nunca nades con bandera roja o contra una ‘corriente de retorno”

La Asociación para la Prevención de Ahogamientos ‘Canarias, 1500 Km de Costa‘ ha lanzado sus nueve recomendaciones clave para preservar la seguridad en el agua y prevenir ahogamientos y accidentes mortales en el litoral de las Islas y del resto del país durante la temporada estival.
El colectivo apela a la responsabilidad y al sentido común para frenar las cifras de siniestralidad por sumersión, que suelen repuntar con la llegada masiva de bañistas a playas, piscinas y charcones en los meses de verano debido a imprudencias causadas por el exceso de confianza o el desconocimiento.
Los ahogamientos representan un problema de seguridad pública de primer orden en el Archipiélago. Según los datos de la plataforma, saber cómo actuar ante situaciones de riesgo y respetar la señalética de los guardavidas resulta fundamental para reducir drásticamente los accidentes mortales en entornos acuáticos.
Los tres principales factores de mortalidad en el mar
El colectivo identifica de forma clara cuáles son las principales circunstancias que comprometen la vida de los usuarios en las zonas de baño:
- Ignorar la bandera roja: Es la primera causa de muerte en el mar. El 80% de los accidentes se producen por no respetar este aviso, que equivale a un semáforo en rojo y prohíbe el baño de forma absoluta.
- Corrientes de retorno: Es la segunda causa de fallecimiento por sumersión. Estas corrientes arrastran al bañista mar adentro impidiéndole regresar a la orilla, y pueden llegar a tener la fuerza de 10 nadadores olímpicos. La asociación aconseja no luchar contra la corriente, ahorrar energía, mantener la calma y agitar los brazos para pedir auxilio.
- Playas sin vigilancia: Bañarse en calas apartadas o fuera del horario de los socorristas constituye la tercera causa de muerte. Si surge una emergencia, no habrá un profesional disponible para realizar el rescate.
Riesgos en zonas de roca, ‘selfies’ y deportes náuticos
Para los aficionados a la pesca en acantilados o zonas rocosas, se aconseja consultar siempre la previsión meteorológica y del estado del mar, además de usar obligatoriamente casco, calzado apropiado y chaleco salvavidas. El colectivo también alerta sobre la peligrosa moda de realizarse selfies en zonas de fuerte oleaje para buscar espectacularidad, una práctica que multiplica exponencialmente las posibilidades de sufrir un golpe de mar.
En cuanto a los deportes acuáticos, se recuerda la obligación de mantenerse alejados de los bañistas: las embarcaciones y motos acuáticas deben operar a más de 200 metros de las playas y a 50 metros de los acantilados. La plataforma advierte de que la inmensa mayoría de los usuarios temporales de motos de agua en España carecen de titulación y experiencia.
La extrema vulnerabilidad de los menores
La campaña pone especial énfasis en el cuidado de los niños, señalando que solo bastan 27 segundos para que un bebé de 12 meses sufra un ahogamiento. Desde ‘Canarias, 1500 Km de Costa’ recuerdan que los manguitos o los flotadores con formas de animales no son elementos de seguridad sino “juguetes que se inflan”. Estos objetos pueden dejar al menor boca abajo o actuar con “efecto vela” debido al viento, arrastrándolos mar adentro de forma acelerada.
Por último, la asociación recuerda la necesidad de entrar de manera progresiva al agua para evitar la hidrocución o corte de digestión, especialmente tras una comida copiosa o tras haber estado expuesto al sol de forma prolongada.