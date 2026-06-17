Tragedia en Fuerteventura: muere un hombre en un grave atropello

Un hombre de unos 60 años ha fallecido y otro de la misma edad ha resultado herido de gravedad con un traumatismo craneoencefálico tras ser víctimas de un atropello en la FV-603, a la altura de Costa Calma, en el municipio de Pájara (Fuerteventura).
El trágico suceso se produjo a las 22:22 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de un atropello grave con dos peatones involucrados en la citada vía majorera.
De inmediato, el dispositivo de emergencias activó los recursos necesarios para atender la gravedad de la alerta. El coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) determinó desde el primer instante la movilización preventiva de un helicóptero medicalizado, que permaneció a la espera mientras se gestionaban las primeras asistencias en el lugar del accidente por si se requería una evacuación aérea urgente hacia Gran Canaria.
Al llegar al punto kilométrico de la FV-603 en Costa Calma, el personal sanitario del SUC solo pudo certificar el fallecimiento de uno de los peatones, un varón de aproximadamente 60 años de edad, debido a las lesiones incompatibles con la vida provocadas por el impacto.
El segundo peatón afectado, un hombre de unos 60 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo craneoencefálico de carácter grave. Tras ser estabilizado por el equipo médico del SUC, fue trasladado de urgencia en una ambulancia medicalizada hasta la helisuperficie de Morro Jable.
Desde la infraestructura de Morro Jable, el herido fue evacuado a bordo del helicóptero medicalizado del SUC y trasladado de manera inmediata al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención médica especializada acorde a su estado crítico.
En el amplio operativo desplegado por el CECOES 112 intervinieron una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital básico y el citado helicóptero del SUC, junto a dotaciones de los Bomberos de Pájara, quienes colaboraron activamente con los recursos sanitarios en la asistencia e intervención con los afectados.
Asimismo, patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local acudieron de inmediato al sector de Costa Calma para asegurar la zona de la carretera FV-603. Los servicios policiales actuantes se encargaron de regular el tráfico e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello mortal.