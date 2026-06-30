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Un foro junta “economías pequeñas e ideas grandes” ante los desafíos globales

La segunda sesión del encuentro promovido por La Gaveta Económica comenzó con una conferencia de Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano
Antonio Salazar, director de ‘La Gaveta Económica’. | DA
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El foro Economías pequeñas, ideas grandes concluyó tras dos jornadas de reflexión en las que expertos y líderes empresariales coincidieron en la necesidad de reforzar la competitividad, la productividad y la capacidad de adaptación de Canarias ante los retos en un escenario global cada vez más complejo.

La segunda sesión del encuentro promovido por La Gaveta Económica comenzó con una conferencia de Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. La clausura corrió a cargo de José Víctor Ríos-Rull, profesor de la Universidad de Pensilvania.

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