Susto en Santa Cruz: el viento propaga el fuego de una hoguera a una palmera

Efectivos de Protección Civil han tenido que actuar de urgencia en el pueblo costero de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, debido a un incidente originado durante la celebración de las tradicionales hogueras de San Juan. El suceso ha tenido lugar cuando una palmera ubicada en las inmediaciones de los fuegos ha comenzado a arder.
Las condiciones meteorológicas de la zona complicaron la situación. A causa del viento, las chispas y el calor procedentes de las hogueras alcanzaron una palmera cercana, provocando que esta se prendiese, lo que ha alarmado a los asistentes.
La rápida reacción de los miembros de Protección Civil ha evitado que el fuego fuera a mayores. Los efectivos han realizado una pequeña intervención de control y extinción, logrando sofocar las llamas de la palmera afectada antes de que se propagase a otros elementos del entorno o poner en riesgo a las personas.
Las autoridades y los servicios de seguridad mantienen la vigilancia en las zonas habilitadas para las hogueras de la noche de San Juan, recordando la importancia de extremar las precauciones ante la presencia de rachas de viento que puedan desviar las ascuas hacia la vegetación cercana.