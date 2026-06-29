Grave accidente en Canarias: la víctima, trasladada urgente al hospital 

Un motorista ha resultado herido de carácter grave a primera hora de la mañana de este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Telde (Gran Canaria). En el siniestro, una colisión entre un turismo y una motocicleta, también se vio afectado un hombre de 73 años que fue atendido en el mismo lugar de los hechos por el personal sanitario.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el suceso se produjo a las 05:40 horas en la carretera GC-140, concretamente a la altura del kilómetro 2,700, en las inmediaciones de la zona industrial de El Goro. Los recursos de emergencia se trasladaron de inmediato al punto tras recibir la alerta del impacto.
Traslado urgente al hospital
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó para la emergencia una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
Los facultativos sanitarios procedieron a estabilizar en el lugar al conductor de la motocicleta debido a la gravedad de las lesiones que presentaba en el momento inicial de la asistencia. Una vez lograda su estabilización, el afectado fue evacuado de urgencia en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Por su parte, el conductor del coche, un hombre de 73 años, recibió asistencia ambulatoria en la misma carretera GC-140 por parte del personal del SUC, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.
Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona del siniestro y se encargaron de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las causas de la colisión.